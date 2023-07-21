ذوبان جليد أكبر منخفض صقيعي في العالم

كشف مقطع فيديو، صور بطائرة مسيَّرة، تفاصيل حفرة «باتاجايكا» التي يبلغ طولها كيلومتراً واحداً في أقصى شرق روسيا، حيث تشكل هذه الحفرة أكبر منخفض صقيعي في العالم.

يظهر في مقطع الفيديو مستكشفان يتسلقان بصعوبة التضاريس الوعرة عند قاعدة المنخَفَض الذي يتميز بسطح غير منتظم وتلال صغيرة، وهي تضاريس بدأت في التشكل بعد قطع أشجار الغابة المحيطة في ستينيات القرن الماضي وبعد بدء ذوبان التربة الصقيعية، مما تسبب في انخفاض الأرض.

وقال إريل ستروتشكوف، وهو من السكان المحليين ومستكشف للمنخفض وهو واقف عند حافة المنخفض «نحن السكان المحليين نسميه 'هبوطاً'».

وأضاف «بدأ في الظهور في سبعينيات القرن الماضي، وظهر أولاً في صورة واد ضيق عميق. ثم أخذ في التوسع بسبب الذوبان في حرارة الأيام المشمسة».

تسببت درجات الحرارة في ذوبان الجليد الذي يغطي مناطق واسعة من روسيا منذ أزمان طويلة.

و«بوابة العالم السفلي»، بحسب تسمية بعض السكان المحليين في جمهورية ساخا (ياقوتيا) الروسية، لها اسم علمي وهو «المنخفض الكبير».





