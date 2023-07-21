«إنديفور» المتقاعد إلى مركز صموئيل أوشين

يسابق فريق فني رفيع المستوى في ولاية كاليفورنيا الأميركية الزمن لنقل مكوك الفضاء المتقاعد إنديفور، التابع لوكالة الفضاء الأميركية ناسا»، إلى موقعه الجديد في مركز صموئيل أوشين للطيران والفضاء، وتثبيته على منصة دائمة في وضع الإطلاق العمودي، ومعه خزان خارجي واثنان من معززات الصواريخ الصلبة.

وترتكز المنصة التي يبلغ ارتفاعها 20 طابقاً فوق لوح خرساني يبلغ وزنه 1800 طن مدعوماً بستة مما يسمى بالعوازل الأساسية لحماية إنديفور من الزلازل. وجرى بناء إنديفور كبديل لمكوك الفضاء تشالنجر المدمر، ونفذ 25 مهمة بين عامي 1992 و2011.