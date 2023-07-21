الموجات الحارة مستمرة خلال أغسطس

جنيف (رويترز)

توقع مستشار بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، استمرار موجات الحر الشديد في جزء كبير من العالم خلال أغسطس، بعدما شهدت الأسابيع القليلة الماضية تسجيل درجات حرارة قياسية. وقال جون نيرن، كبير مستشاري المنظمة: «علينا أن نتوقع أو على الأقل أن نستعد لاستمرار موجات الحر الشديد خلال أغسطس». وأشار إلى أن تغير المناخ يعني زيادة تواتر حدوث موجات الحر وتكرارها عبر المواسم.. فيما أشارت المنظمة إلى أنها تتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في أميركا الشمالية وآسيا وشمال أفريقيا والبحر المتوسط، الأربعين درجة مئوية لأيام عدة هذا الأسبوع، مع تفاقم موجة حارة.