«عالم مدهش».. 23 عاماً من السعادة

دبي (الاتحاد)

لم يتقدّم العمر بـ«مدهش»، الشخصية المحبوبة التي أتمت 23 عاماً، كانت خلالها مصدراً لسعادة رواد مهرجانات دبي، خاصة مهرجان «مفاجآت صيف دبي». ومنذ ظهوره لأول مرة عام 2000، لا يزال «مدهش» كما هو الشخصية المفضلة والمحبوبة من الجميع. تُعد سهيلة صقر عبيد غباش، المدير التنفيذي للفعاليات والمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى العلامات المهمة في مشوار «مفاجآت صيف دبي» و«عالم مدهش»، وشاركت في تخطيط هذه الفعالية وتنفيذها من البداية. وتقول عن الفعالية: «يتكوّن فريقنا من خمسة مبدعين يعملون طوال العام، ومع اقتراب الانطلاق، يبدأ الفريق تجميع تفاصيل المحتوى، ويتوسع الفريق في هذه المرحلة ليضم ما بين 100 إلى 200 شخص».