«نيويورك تايمز» تلغي قسم الرياضة

نيويورك (الاتحاد)

في خطوة متوقعة، أغلقت صحيفة نيويورك تايمز قسم الرياضة لديها، لتكتفي في تغطياتها لمختلف الأخبار الرياضية، سواء على موقعها أو في الصحيفة المطبوعة، بما ينشره موقع The Athletic الذي اشترته العام الماضي بملايين الدولارات.

وقال جو كان، المحرر التنفيذي لصحيفة التايمز، ومونيكا دريك، نائبة مدير التحرير، عند الإعلان عن هذه الخطوة، للمحررين جميعاً، إنها تمثل «تطوراً في كيفية تغطية الرياضة».

وأضافا: «نحن نخطط للتركيز بشكل مباشر أكثر على الأخبار المميزة وعالية التأثير وصحافة المؤسسات حول كيفية تتقاطع الرياضة مع المال والسلطة والثقافة والسياسة والمجتمع ككل»، وقال المحرران البارزان في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى صالة تحرير الجريدة قبل نحو عشرة أيام «في الوقت نفسه، سنقلل من تغطية غرفة الأخبار للمباريات واللاعبين والفرق والبطولات».

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته قبل أيام، إن إغلاق قسم الرياضة الذي يضم أكثر من 35 مراسلاً ومحرراً، يعد تحولاً كبيراً في مسيرتها المهنية. وكانت تغطية القسم للألعاب والرياضيين ومالكي الأندية، ذات يوم ركيزة مهمة للصحافة الرياضية الأميركية. وقد ساهم القسم بدور كبير في تغطية أهم المحطات في تاريخ الرياضة الأميركية بكل شخصياتها الرئيسية في القرن الماضي، مثل محمد علي، والشقيقتان ويليامز، وتايجر وودز، وقضايا مثل المنشطات في لعبة البيسبول والآثار المميتة للارتجاج في دوري البيسبول الوطني لكرة القدم.

وتمثل هذه الخطوة اندماجاً إضافياً في غرفة الأخبار في The Athletic التي اشترتها The Times في يناير 2022 مقابل 550 مليون دولار. ويضم الموقع حوالي 400 صحفي يغطون أكثر من 200 فريق رياضي محترف، وينشرون حوالي 150 مقالة كل يوم.

وسيوفر صحفيو The Athletic الآن الجزء الأكبر من تغطية الأحداث الرياضية والرياضيين والبطولات لقراء «التايمز»، ولأول مرة، ستظهر مقالات من The Athletic في صحيفة The Times المطبوعة.

وسينتقل الصحفيون في قسم الرياضة إلى الأقسام الأخرى في غرفة الأخبار، ولن يتم الاستغناء عن أي صحفي منهم ، كما قال كان ودريك.

وعندما اشترت صحيفة التايمز The Athletic، قال المسؤولون التنفيذيون، إن الصفقة ستساعد الشركة على جذب جمهور أوسع. ويشمل الاشتراك في موقع الصحيفة، خدمات عدة إلى جانب النسخة الرئيسية من قصص نيويورك تايمز، مثل كل ما يتعلق بوصفات الطهي والطعام في Cooking وخدمة مراجعة المنتجات Wirecutter، والألعاب، وبالطبع الموقع الرياضي.