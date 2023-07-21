34 فيلماً.. توثّق الهجرة النبوية

علي عبد الرحمن (القاهرة)

احتفت السينما العربية والعالمية بحدث الهجرة النبوية المشرفة من مكة إلى المدينة المنورة، والذي كان فارقاً في تاريخ الدعوة وتأسيس الدولة الإسلامية بمعناها الشامل. في السطور التالية، تستعرض «الاتحاد» أهم الأعمال الفنية التي تناولت المناسبة. تناولت السينما العربية الهجرة النبوية من خلال 8 أفلام في الفترة من 1951 وحتى 1976، ورغم قلة الإنتاج السينمائي لذلك النمط للأفلام الدينية الذي لم يتجاوز مجملها الـ12 فيلماً في تاريخ السينما العربية، إلا أن تلك الأفلام أصبحت أيقونة يتم عرضها في المناسبات الدينية المختلفة.



«ظهور الإسلام»

البداية كانت بفيلم «ظهور الإسلام»، الذي عرض في أبريل 1951، وتسرد أحداثه حياة أهل الجزيرة العربية قبل البعثة النبوية، وبدء الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده، والفيلم مأخوذ عن قصة «الوعد الحق» لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، بطولة أحمد مظهر، وعماد حمدي، وإخراج إبراهيم عز الدين.



«بلال مؤذن الرسول»

في قالب تاريخي عُرض فيلم «بلال مؤذن الرسول» 1953، وتناول قصة حياة الصحابي بلال بن رباح المؤذن الأول في الإسلام، الذي عانى العبودية والقسوة في المجتمع الجاهلي، ومع ظهور الدين الجديد وإسلامه، وهجرته مع النبي، كان أول مؤذن جهراً بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، الفيلم تأليف فؤاد الطوخي، وشارك في بطولته يحيى شاهين، وماجدة.



«بيت الله الحرام»

غاب النمط الديني عن السينما العربية 4 أعوام، ثم عاد بفيلم «بيت الله الحرام» عام 1957، وتناول واقعة إقدام أبرهة الحبشي على هدم الكعبة في «عام الفيل»، الذي ولد فيه النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وشارك في بطولته عباس فارس، وبرلتني عبد الحميد.



«مولد الرسول»

تناول فيلم «مولد الرسول» 1960، مولد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وصولاً إلى البعثة والدعوة الإسلامية بمكة، حتى هجرته إلى المدينة، وشارك في بطولته يوسف وهبي، وسميرة توفيق.



«هجرة الرسول»

تناول فيلم «هجرة الرسول» عام 1964، معاناة المسلمين الأوائل في بداية الدعوة، ومع اشتداد التعذيب عليهم من كفار قريش هاجروا إلى المدينة المنورة مع النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، تأليف حسين حلمي، وبطولة إيهاب نافع، وماجدة.



3 أفلام

وفي حقبة السبعينيات، تناولت السينما العربية النمط الديني في 3 أفلام، تُعد من أهم الأعمال الدينية التي تناولت واقع المجتمع الجاهلي، وبداية ظهور الإسلام والهجرة من مكة إلى المدينة، وهي «فجر الإسلام» 1971، عن قصة عبد الحميد جودة السحار، وشارك في بطولته محمود مرسي، ونجوى إبراهيم، وفيلم «الشيماء» 1972، وتناول قصة أخت الرسول عليه الصلاة والسلام في الرضاعة، والتي تعيش في بني سعد وأمها حليمة، وكانت أسرتها تدين للنبي لما عاد عليها من الخير والبركة منذ جيء به رضيعاً إليهم، وشارك في بطولته أحمد مظهر، وسميرة أحمد.

أما فيلم «الرسالة» عام 1976، فيُعد حالة خاصة، وأنتجت منه نسختان باللغتين العربية والإنجليزية، للمخرج السوري الراحل مصطفى العقاد، والنسخة العربية كانت من بطولة عبد الله غيث في دور «حمزة بن عبد المطلب»، والإنجليزية بطولة أنطوني كوين بنفس الدور، والبطولة النسائية الممثلة السورية منى واصف في دور هند بنت عتبة، وأدت الممثلة اليونانية أيرين باباس الدور نفسه بالنسخة الإنجليزية.



«الإسلام.. إمبراطورية الإيمان»

قدم الفيلم الأميركي «الإسلام.. إمبراطورية الإيمان»، في 3 أجزاء، التاريخ الإسلامي على مدار 6 عقود، منذ ولادة الرسول، صلى الله عليه وسلم، ومراحل الدعوة الإسلامية وما شهدته من أحداث، والعودة إلى فتح مكة، وبداية الخلافة حتي قيام الإمبراطورية العثمانية 699 هجرياً، وعُرض عام 2000.



سينما عالمية

اهتمت السينما العالمية بسيرة ومسيرة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، منذ مولده، ونزول الوحي والدعوة إلى الدين الإسلامي، وهجرته، فيما يقرب من 22 فيلماً، ويُعد الفيلم الوثائقي الأميركي «محمد تراث نبي»، أبرز تلك الأفلام وتناول حياة محمد، صلى الله عليه وسلم، منذ نزول الوحي ومعاناة المسلمين الأوائل وهجرته الشريفة من مكة إلى المدينة المنورة، وعُرض عام 2002.

وتناول الفيلم الوثائقي البريطاني «حياة محمد» في 3 أجزاء، مسيرة النبي، صلى الله عليه وسلم، منذ مولده وتعامله مع المجتمع الجاهلي ونزول الوحي وتبليغ رسالته وهجرته، وعُرض عام 2011، وحصد جائزة التليفزيون الممتاز عام 2012.



رسوم متحركة

تناول فيلم الرسوم المتحركة الأميركي بعنوان «محمد.. خاتم الأنبياء» بعثة النبي، صلى الله عليه وسلم، وسجل اضطهاد المسلمين الأوائل من مشركي قريش، والهجرة إلى المدينة المنورة، وفتح مكة بعد ثماني سنوات من الهجرة، وعُرض عام 2004.