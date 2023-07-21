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أحمد عز.. يتحدى «فرقة الموت»

أحمد عز
21 يوليو 2023 18:17

علي عبد الرحمن (القاهرة) 
يجسد الممثل المصري أحمد عز للمرة الأولى، شخصية شاب صعيدي تنحدر أصوله من إحدى قرى محافظة سوهاج، في فيلم «فرقة الموت»، وتجبره ظروف نشأته القاسية إلى الخروج عن القانون من أجل تحقيق حلم الثراء، ويدخل فى صراعات دموية من أجل بسط نفوذه، ويصبح مطارداً من الشرطة، وتدور أحداث الفيلم في خمسينيات القرن الماضي، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.
ويستعد عز لبدء تصوير الفيلم المؤجل «صقر المحروسة»، ويجسد شخصية فارس من العصر الإسلامي، وتدور أحداثه إبان حقبة حكم المماليك لمصر في القرن الثاني عشر، تأليف محمد حمدان، وإخراج أحمد علاء، وتشاركه البطولة ياسمين صبري.
وحول مصير فيلميه «صقر وكناريا»، و«أولاد رزق 3»، أوضح عز أنهما في مرحلة التحضيرات وينتظر قرار الشركة المنتجة لبدء التصوير، وتدور أحداث الفيلم الأول في إطار كوميدي حول صديقين يمران بالعديد من المفارقات التى تؤثر على حياتهما، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد علاء الدين.
والعمل الثاني، وهو الجزء الثالث من «أولاد رزق»، تدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة والخروج عن القانون من أجل كسب المال، إخراج طارق العريان، وبطولة عمرو يوسف، وأحمد داود.
وأعرب عز عن سعادته بجائزة «فاتن حمامة للتميز» من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بنسخته الـ45، والتي تنطلق منتصف نوفمبر المقبل، تقديراً لمسيرته الفنية التي بدأت قبل 25 عاماً.

 

 

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