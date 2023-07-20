«جوجل»: مقالات صحفية بالذكاء الاصطناعي

قال متحدث باسم شركة جوجل إن الشركة تستكشف فرص استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في كتابة مقالات صحفية، وتجري محادثات مع مؤسسات إخبارية لمساعدة الصحفيين من خلال هذه الأدوات.

ولم يذكر المتحدث اسم المؤسسات، لكن صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت أن «جوجل» أجرت مناقشات مع «واشنطن بوست»، و«نيوز كورب»، المالكة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، وحتى مع «نيويورك تايمز» نفسها من بين مؤسسات أخرى. وقال المتحدث إن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكنها على سبيل المثال مساعدة الصحفيين في اختيار العناوين وأنماط الكتابة المختلفة بطريقة «تعزز أداءهم في العمل وإنتاجيتهم»، مضيفاً أن‭‭ ‬‬الفكرة لا تزال في «مراحل مبكرة من الدراسة».