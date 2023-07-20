تذكرة تفوز بمليار دولار في يانصيب

فازت تذكرة في كاليفورنيا بجائزة كبرى في سحب «باور بول» Powerball بلغت قيمتها مليار دولار، بحسب القائمين على هذا اليانصيب في الولاية الأميركية.

وأعلنت هيئة اليانصيب في ولاية كاليفورنيا عبر تويتر «كاليفورنيا بات لديها ملياردير جديد في باوربول!».

وقالت الهيئة إن التذكرة المباعة في أحد متاجر مدينة لوس أنجلوس «كانت الوحيدة في جميع أنحاء البلاد التي تطابقت أرقامها الستة كلها مع تلك الرابحة في سحب Powerball في 19 يوليو، وقد فازت بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها مليار دولار».

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن هذه الجائزة الكبرى هي الأكبر منذ نوفمبر، كما أنها ثالث مرة تصل فيها إلى عتبة المليار.

وقالت الصحيفة إن الفائز يمكنه أن يختار الحصول عل 558,1 مليون دولار نقداً دفعة واحدة، أو تقسيط 1,08 مليار دولار على دفعات سنوية تزيد قيمتها بنسبة خمسة بالمئة كل عام لمدة 30 عاماً.

يختار معظم الفائزين الحصول على الجائزة دفعة واحدة.

وعلى الفائز بسحب الأربعاء دفع ضرائب بنسبة 37 في المئة على معظم المكاسب، نظراً لأن دائرة الضرائب الأميركية تعتبر جوائز اليانصيب دخلاً عادياً، وأنّ الفوز بالجائزة الكبرى يضع هذه القيمة من الدخل في أعلى شريحة ضريبية، بحسب صحيفة «واشنطن بوست».

يختار لاعبو «باوربول» ستة أرقام لخمس كرات بيضاء وكرة حمراء واحدة، ويجب أن تتطابق أرقام الشبكة مع الأرقام الستة في السحب للفوز بالجائزة الكبرى.

واحتمال الفوز لكل شبكة من الأرقام يبلغ واحداً من كل 292,2 مليوناً.

وكانت شبكة الأرقام الفائزة في سحب الأربعاء هي 7 و10 و11 و13 و24 للكرات البيضاء، و24 للكرة الحمراء.

في نوفمبر من العام الماضي، فازت تذكرة واحدة بيعت في كاليفورنيا بالجائزة الكبرى البالغة 2 مليار دولار.