ميرة الغفلي: أجمع الذكريات في «لوحة»

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

في ظل تبعثر معظم الذكريات وضياعها، بسبب انتشار وسائل التكنولوجيا، وتراجع ظاهرة الاحتفاظ بالصور وتوثيقها في ألبومات، فكّرت المهندسة المعمارية ميرة شاهين الغفلي في رسم اللحظات الجميلة ووضعها في قوالب إبداعية، تُمكّن صاحبها من استدامتها للأجيال، عبر مشروع مبتكر أطلقت عليه اسم the Precious، وهو عبارة عن رسومات ولوحات فنية فريدة من نوعها، أطلقتها عام 2022، وهي ترتبط بحقبة زمنية وشكل معماري، ضمن «براويز» مميزة تقدمها كهدايا تولد شعوراً عميقاً وتوقظ الإحساس نحو لحظات معينة.

ميرة الغفلي، خريجة جامعة الإمارات، كلية الهندسة المعمارية، تمارس عدة هوايات أبرزها الرسم المعماري، تعمل جاهدة على تنمية مهاراتها الفنية، واكتساب خبرات في إنشاء التصاميم الهندسية، ورسم المعالم المعمارية، وترى أن هنالك علاقة قوية بين الهندسة المعمارية والرسم، بسبب الحاجة إلى التصامي التي تُبنى على أفكار أولية تُرسم باليد.

بدايات

بدأت الغفلي الرسم في سن مبكرة، صقلت مهاراتها بالممارسة وحضور الورش التعليمية والمشاركة في المسابقات المدرسية، كما استفادت من ورش تثقيفية وتعليمية في الرسم خلال مشوارها التعليمي بالمدرسة والجامعة. وتقول: أقوم برسم محيط خارجي لمباني معمارية لها أثر نفسي في المشاهد، مستخدمة الألوان المائية وأقلام الحبر.

توثيق اللحظات

وتضيف: أعمل على توثيق اللحظات الجميلة في حياتنا للاحتفاظ بها في ألبوم صور، ليتم الرجوع إليها كلما شعر صاحبها بالحنين لها، بكل ما تحمله هذه الذكريات من فرح وحنين. بسبب التكنولوجيا وبالرغم من سعة الذاكرة وسهولة التقاط الصورة وتخزينها، إلا أن الكثير من هذه اللحظات، لا يتم الاحتفاظ بها، حيث تتعرض للحذف والإلغاء في وقت ما، مما يعرض ذاكرتنا للضياع، ما دفعها للتفكير في رسم اللحظات السعيدة والذكريات الجميلة والتاريخ والمناسبات، عبر لوحات تجسد العمران والطبيعة، ما يسمح بجمع هذه الصور والاحتفاظ بها.

فكرة المشروع

تعمل الغفلي على رسم ذكرياتها وذكريات الأشخاص الذين يرغبون في ذلك، قائلة: فكرت في هذا المشروع لأحفظ الكثير من الذكريات الجميلة التي باتت تتعرض للتلف بسبب انتشار الهواتف الذكية، وعدم اكتراث الكثيرين بتخزينها أو استخراجها للاحتفاظ بها في ألبوم، وأعمالي عبارة عن لوحات فنية غير مكررة.

وفكرة المشروع تعتمد على رسم ذكريات الناس، مثلاً إذا سافر شخص إلى مكان ما، وأراد توثيق هذه اللحظات الجميلة، أو أراد آخر الاحتفاظ بذكرى في مكان ما يذكّره بشخص عزيز عليه، بناءً على وصف المكان أو من خلال صورة ما، أقوم برسم لوحات تعبر عن ذلك، يتم وضعها في «برواز» مع رسالة مكتوبة بآلة الكاتبة القديمة باللغة العربية أوبالإنجليزية، حسب اللوحة الفنية التي يرغب الشخص في إرسالها. ولوحاتي عبارة عن مبانٍ ومناظر طبيعية، بمختلف الأحجام، ويتميز كل رسم بدقة عالية وألوان فاتحة، ومن بين الأعمال التي عملت عليها المسجد الأزرق في تركيا، حيث مزجت بين الديكور الداخلي وروعة البناء المعماري الخارجي.

معالم إماراتية

يحتل المعمار الإماراتي الأنيق أولوية خاصة عند الغفلي، حيث عملت على رسم الكثير من المباني في مختلف ربوع الدولة، ومنها جامع الشيخ زايد الكبير، ومسجد الشيخ خليفة في العين، وقصر الحصن.

ورسمت الغفلي مبان تراثية في إيطاليا وفرنسا وتركيا وسواها من الدول.

وبالنسبة للديكور الذي يميز أعمال الغفلي فإنها تستحضر الديكور الكلاسيكي، حيث تعتبره من أفخم وأجمل الديكورات، ويرتبط بذكريات ومشاعر فياضة، ونفّذت 35 لوحة خاصة بها، وأكثر من 15 لوحة بناء على طلب جمهورها.

طموح

شاركت ميرة الغفلي بأعمالها الفنية في عدة معارض، منها معرض الفن التشكيلي في مقر مؤسسة التنمية الأسرية، ومعارض مدرسية وجامعية، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، ومعرض وورشة الرسم بالألوان المائية دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وتطمح بأن تحظى لوحاتها بالاهتمام المحلي والعالمي.

مشاعر

ترى ميرة الغفلي، أن الصورة تُعد إحدى الوثائق المهمة التي تلامس مشاعرنا، موضحة أن البيوت القديمة كانت تضم ألبومات وصوراً معلقة على الجدران تحوطها «براويز» جميلة وأنيقة، بينما اليوم تكاد تكون المساحة شاغرة، وأصبحت هذه الجدران خالية من الذكريات، ولا تحمل أي نوع من توثيق حدث ما أو ذكرى شخصية أو اجتماعية، باستثناء ما تحمله ذاكرة الهاتف من لحظات وصور سريعة وخالية أحياناً من الجودة، ومعظم الأحيان تتعرض للتلف.