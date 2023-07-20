أحمد فهمي: الإمارات سوق سينمائي قوي

تامر عبدالحميد (أبوظبي)

أعرب الممثل أحمد فهمي عن سعادته البالغة لوجوده مؤخراً في الإمارات، وحضوره العرض الافتتاحي لفيلمه الجديد «مستر إكس» مع الجمهور في دبي، لافتاً إلى أن العمل يُعتبر أول فيلم يحضر له عرضاً خاصاً خارج مصر، مصرحاً بأنه تشرف بخوض هذه التجربة للمرة الأولى، وأن يكون العرض الافتتاحي في الإمارات، التي يحبها كثيراً، خصوصاً أن جمهورها واعٍ سينمائياً ومتذوق للفن، بالإضافة إلى أن السوق الإماراتي قوي ومهم بالنسبة لأي صانع سينما.

وقال فهمي، في حواره لـ«الاتحاد»: «مستر إكس» تجربة مغايرة عن جميع الأعمال التي قدمتها سابقاً، وفكرة «خارج الصندوق»، عملت عليها مع مجموعة من الفنانين المتميزين وعدد من ضيوف الشرف بكل حب وجهد، لإظهار عمل فني يرتقي بمستوى المشاهد العربي، إذ تدور أحداثه حول «فريد - مستر إكس» الذي يجسده فهمي، والذي تتسبب عقدة نفسية قديمة لديه في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها إلى دفع الرجال لتطليق زوجاتهم، ومع تسلسل الأحداث تنشأ قصة حب بينه وبين المحامية «طيبة» التي تلعب دورها هنا الزاهد، التي تقلب حياته رأساً على عقب، وهو من تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب، ويشارك في بطولته أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد أنور، ومحمد أسامة، ورحاب الجمل، وبيومي فؤاد.



فن راقٍ

وتابع فهمي: نفذت الفيلم في أكثر من عامين، وكان التأني في التحضير يعود إلى اهتمامي بتقديم عمل فني راقٍ، خصوصاً بعد الفيلمين اللذين قدمتهما في السنوات الماضية، وهما «الكويسين» الذي عُرض عام 2018 و«العارف» 2021، ولم يكن هدفي الأكبر متوجهاً نحو السوق السينمائي المصري فقط، بل الإماراتي والخليجي بشكل عام، لاسيما أن القضايا الأسرية والزوجية في السينما تنال اهتماماً كبيراً من الجمهور وعشاق «الفن السابع».

ولفت فهمي إلى أنه جاءته ردود أفعال إيجابية بعد عرض الفيلم جماهيرياً في مصر، متمنياً أن ينال النجاح نفسه، بل وأعلى بعد عرضه في الإمارات.



أدق التفاصيل

وعن تعاونه مع المخرج أحمد عبدالوهاب، أكد فهمي أنه تعامل معه سابقاً في مسلسل «ريّح المدام» وكان وقتها مخرجاً منفذاً، وسعد بأن يجتمع معه مجدداً في أول تجربة إخراجية له في «مستر إكس»، خصوصاً أنه له رؤية مختلفة ومميزة، ويبذل جهداً كبيراً في الاهتمام بأدق التفاصيل.

أما بالنسبة لتعاونه مع زوجته هنا الزاهد للمرة الأولى سينمائياً، فقال: تم ترشيح الزاهد لبطولة الفيلم من قبل المخرج أحمد عبدالوهاب والمنتج أحمد السبكي، فقد وقفت معها أمام كاميرا التلفزيون سابقاً في مسلسل «الواد سيد الشحات»، وتعودناً أن بمجرد دخولنا لوكيشن التصوير، نتعامل سوياً كممثلين بعيداً عن الحياة الشخصية، فأنا أترك ترشيح الممثلين للمنتج والمخرج ليتم الاختيار بشكل حيادي، فالزاهد ممثلة مميزة ولديها أعمال من بطولتها، ومن حقها أن ترى المشروع المناسب لها وتقبله أو ترفضه، وعندما عُرض عليها «مستر إكس» وافقت على الاشتراك في بطولته.



ضيوف شرف

إلهام شاهين، أكرم حسني، بيومي فؤاد، بيج رامي، عمرو يوسف، وغيرهم من ضيوف الشرف الذين ظهروا ضمن أحداث الفيلم، واعتبره البعض ضعفاً وليس قوة، وتعليقاً على ذلك، قال فهمي: من وجهة نظري، أنه لا يوجد ممثل ظهر في هذا الفيلم كضيف شرف، فجميعهم كان لهم أدوار أساسية وموظفة بكل جيد ضمن السرد الدرامي للأحداث، ومن شاهد الفيلم سيوافقني الرأي؛ لأن لولاهم ولولا المشكلات الزوجية - قصة العمل الأساسية - لكان وجودهم في العمل بلا فائدة، وأوجه شكري لهم جميعاً على الدعم، وظهور العمل بشكل مختلف وجديد.



أنا والمهندس

وعن ربط البعض بشخصية «مستر إكس»، التي قدمها الممثل الراحل فؤاد المهندس في فيلم «أخطر رجل في العالم»، أوضح فهمي، أن الرقابة طلبت من صناع العمل تغيير الاسم لأنه يرتبط بعمل فؤاد المهندس، ولكن جاء الرد على ذلك بأن اسم الفيلم «أخطر رجل في العالم»، كما أنه مختلف نهائياً في قصته وأحداثه عن «مستر إكس»، كما أنا اسم «إكس» تم استخدامه في أكثر من عمل فني، وجاءت المصادفة أن يكون اسمي في الفيلم، هو الاسم نفسه الذي قدمه الممثل الكبير فؤاد المهندس، وتبقى الإيجابية هنا أنه تم مقارنتي بهذا الفنان العظيم حتى لو عن طريق الخطأ.



منافسة

أفلام «بيت الروبي» لكريم عبدالعزيز، «تاج» لتامر حسني، «البعبع» لأمير كرارة، عُرضت بالتزامن مع «مستر إكس»، ومن ناحية المنافسة بينهم على شباك التذاكر، قال فهمي: منذ أن دخلت عالم التمثيل، وهدفي تقديم أعمال متميزة ومختلفة، ولا أشرع على المشاركة في بطولة عمل إلا إذا كان قوياً وعنصر نجاحه مكتملة، حتى لا يمر مرور الكرام، وهذا الأمر لا يهمني بعيداً عن فكرة المنافسة أو تحقيق الإيرادات.



جزء ثانٍ

آخر مشهد في الفيلم، تظهر «طيبة» التي تجسدها هنا الزاهد، وهي تلعب دور «مسيز إكس»، ويكتب في النهاية «مستر آند مسيز إكس».. قريباً، وحول ما إذا كانت نهاية الفيلم فتحت الباب أمام تقديم جزءٍ ثانٍ منه، أكد فهمي أن الفكرة العامة تحتمل تقديم أجزاء عدة منه، وليس جزءاً ثانياً فقط، ويبقى القرار في النهاية للجهة المنتجة.



«السفاح»

يستعد أحمد فهمي في الوقت الحالي لعرض مسلسله الجديد «سفاح الجيزة»، الذي من المقرر أن يعرض قريباً على إحدى المنصات الرقمية، وتدور أحداثه، المقتبسة عن قصة حقيقية، حول عدد من الجرائم الغامضة التي ارتكبها سفاح الجيزة الذي يجسده فهمي، وتسبب في ذعر بمحيط سكنه لسنوات عدة، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري، وبطولة باسم سمرة وصلاح عبد الله وهايدي خالد.