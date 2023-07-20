الجمعة 21 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

Indiana Jones.. «نداء القدر»

لقطة من الفيلم
21 يوليو 2023 00:59

أبوظبي (الاتحاد)
بعد 15 عاماً من أحداث الجزء الرابع من سلسلة الأفلام الشهيرة «Indiana Jones»، يعود الممثل العالمي هاريسون فورد في الجزء الخامس «إنديانا جونز ونداء القدر» - Indiana Jones and the Dial of Destiny، الذي يُعرض حالياً في صالات السينما المحلية، ليخوض تجربة جديدة مليئة بالمغامرة و«الأكشن» والحركة.
يشارك في بطولة الفيلم هاريسون فورد، فيبي والر بريدج، مادس ميكلسن، بويد هولبروك، أنطونيو بانديراس، وتوبي جونز، وهو من تأليف جيز باترورث وجون هنري بتروورث، وإخراج جيمس مانجولد.

صائدو الكنوز
يبدأ الفيلم مع لقطات تم فيها تصغير هاريسون فورد في السن رقمياً بتقنية CGI، وهو يحاول استعادة قطعة أثرية من بعض صائدي الكنوز عام 1945، وهنا يتذكر المشاهد تلقائياً من متابعي السلسلة، أحداث الجزء الأول الذي عُرض عام 1981، فيما تدور أحداث الفيلم الجديد في عام 1969، حيث يعيش عالم الآثار والمغامر «إنديانا جونز» الذي يجسده هاريسون فورد، حياة عادية بعيدة عن المغامرات التي اعتادها، وفي الوقت نفسه يشعر بحالة من الحزن والكآبة لأنه ابتعد عن حياته السابقة، لكنه يقرر العودة إلى مغامرة جديدة، خصوصاً عندما يكتشف أن هناك قطعة أثرية تحمل عنوان «نداء القدر» - (Dial of Destiny)، وكأن اسمها كان بمثابة نداء للقدر أيضاً بالنسبة لـ«جونز» لكي يعود مرة أخرى رغم ابتعاده، لخوض مغامرة خطيرة من أجل العثور على هذا القرص الأثري الغامض الذي يشبه الساعة، خصوصاً أن لديه قدرة في تغيير الزمن، وبالتالي تغيير تاريخ البشرية بشكل عام.

أخبار ذات صلة
أحمد فهمي: الإمارات سوق سينمائي قوي
300 رواية.. صنعت مجد السينما العربية

مواجهة
ورفقة ابنته الروحية «هيلينا» التي تلعبها فيبي والر بريدج، يدخل «جونز» في مواجهة مع أعدائه الأشرار وصائدي الكنوز، خصوصاً  الشرير الذي يُدعى «فولر» الذي جسده مادس ميكلسن، وهو عالم في حكومة الولايات المتحدة، ويريد الوصول إلى هذه القطعة للتحكم في الزمن. 

أداء رائع
رغم كبر سنه، قدم هاريسون فورد أداء رائعاً، كما أخرج جيمس مانجولد مشاهد مليئة بالمعارك و«الأكشن» والمطاردات، وفي الوقت نفسه، تم تنفيذها بشكل واقعي لكي تناسب عمر هارسون، الذي أعاد إحياء السلسلة من جديد بظهور «كونز» في رحلة جديدة للبحث عن الكنز والقطعة الأثرية المهمة، قبل وصول الأشرار إليها.

إنديانا جونز
السينما
هوليوود
هاريسون فورد
الأفلام السينمائية
آخر الأخبار
السعودية ستستدعي القائم بالأعمال السويدي
عربي ودولي
السعودية ستستدعي القائم بالأعمال السويدي
اليوم 13:00
دوناروما في المستشفى بعد «سطو مسلح»
الرياضي
دوناروما في المستشفى بعد «سطو مسلح»
اليوم 12:37
«الصقور» يتعادل مع «الأولمبي الإيراني»
الرياضي
«الصقور» يتعادل مع «الأولمبي الإيراني»
اليوم 12:30
كين يضع توتنهام بين خيارين
الرياضي
كين يضع توتنهام بين خيارين
اليوم 12:27
سان جيرمان يضيف ودية إلى جولته الآسيوية
الرياضي
سان جيرمان يضيف ودية إلى جولته الآسيوية
اليوم 12:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©