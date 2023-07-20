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9 هدايا.. صديقة للبيئة

9 هدايا.. صديقة للبيئة
21 يوليو 2023 00:59

ترجمة: عزة يوسف
انتشرت منتجات عدة صديقة للبيئة، لا تترك بصمة كربونية كبيرة ضارة بالكوكب، يمكن تقديمها كهدايا مفيدة. ووفقاً لموقع Science Alert البريطاني، فإن هذه المنتجات صنعت من مواد مستدامة أو بتكنولوجيا ذكية لتقليل الطاقة. وهذه قائمة بأفضل الهدايا الصديقة للبيئة:

دفاتر
صنعت من جلود معاد تدويرها وورق مستدام 100%.

«تي شيرت» صديق للبيئة
مصنوع كلياً من مواد وزجاجات بلاستيكية معاد تدويرها، ويسمى شرف المسؤولية الجبلية، أحد منتجات شركة تعرف بأنها من أكبر العلامات التجارية الداعمة للبيئة.

لفائف للطعام
أغطية لحفظ الطعام مصنوعة من شمع العسل، وهي قابلة لإعادة الاستخدام وسهلة التنظيف بالماء.

زجاجة مياه
تحافظ على برودة أو سخونة السائل لمدة 12 ساعة، وخالية من مادة البيسفينول الضارة وقابلة لإعادة الاستخدام.

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أقلام رصاص
تتميز هذه الأقلام بوجود بذرة في آخرها لنباتات مختلفة مثل الشيا والزعتر والمريمية، ويمكن زراعتها بمجرد نفاد القلم، وهي أقلام خالية من الرصاص مصنوعة من مواد مستدامة.

سماعات رأس
مصنوعة من خشب معتمد من مجلس الإشراف على الغابات، ومن المعادن والأقمشة القابلة لإعادة التدوير، وفازت بجوائز متعددة لجودة الصوت، وفيها خاصية «البلوتوث» وعزل الضوضاء.

أغطية للسرير
صنعت هذه الأغطية الرائعة من الخيزران الطبيعي 100%، ويأتي الخيزران من الغابات المزروعة بشكل مستدام.

مكونات طبيعية
مزيل التعرق المستدام بمجموعة واسعة من الألوان والعطور، اكتسب سمعة رائجة بسبب مكوناته الطبيعية الصديقة للبيئة.

حذاء رياضي
الحذاء من المنتجات المريحة والأنيقة الصديقة للبيئة، وهو مصنوع من رغوة خاصة من قصب السكر، لها بصمة كربونية أقل من تلك المشتقة من البترول.

البيئة
حماية البيئة
الاستدامة
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