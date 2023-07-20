عقار جديد يحقق ثورة في علاج ارتفاع ضغط الدم

أبوظبي (الاتحاد)

توصلت دراسة إلى أن دواءً جديدًا يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع المستمر لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد حقنة واحدة.

إذا نجح الدواء، زيلبيسيران (zilebesiran)، في اجتياز بقية التجارب ووصل إلى السوق، فسيوفر طريقة أكثر ملاءمة لإدارة ارتفاع ضغط الدم، والذي يتم علاجه بشكل روتيني من خلال أقراص يومية.

نُشر البحث في مجلة New England Journal of Medicine.

أكثر من نصف المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، الذي يسمى أيضًا ارتفاع الضغط، لا يتناولون جميع الأدوية الموصوفة لهم، مما يؤدي إلى التحكم في ضغط الدم بشكل غير منتظم.

يقول الخبراء إن الإدارة الأفضل للحالة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية والوفاة المبكرة.

انخفاض مستمر

أجرى الفريق الدولي، الذي يضم خبراء من مركز علوم القلب والأوعية الدموية في جامعة إدنبره البريطانية، التجارب السريرية المبكرة عبر أربعة مواقع في المملكة المتحدة.

بالنسبة للمرضى، الذين عولجوا بعقار zilebesiran، حدث انخفاض كبير في ضغط الدم الانقباضي، القوة التي يدفع بها القلب الدم إلى الخارج وحول الجسم، استمرت حتى ستة أشهر، وفقا لما نقله موقع medicalxpress.com.

في المتوسط​​، انخفض ضغط الدم الانقباضي بأكثر من 10 ملم زئبقي بجرعة 200 ملغ أو أكثر من الدواء، وأكثر من 20 ملم زئبقي عند أعلى جرعة 800 ملغ. يمكن لقطرة بهذا الحجم أن تأخذ شخصًا مصابًا بارتفاع ضغط الدم إلى نطاق أكثر أمانًا.

يرتفع ضغط الدم وينخفض ​​بشكل طبيعي على مدار اليوم، مما يجعل علاجه صعبًا.

وجدت الدراسة أن الانخفاض في ضغط الدم، الذي لوحظ لدى المرضى الذين عولجوا بـ zilebesiran، كان ثابتًا على مدار 24 ساعة.

نهج جديد

يعمل الدواء zilebesiran عن طريق منع إنتاج الأنجيوتنسين، وهو هرمون في الجسم يضيق الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. يستهدف عدد من الأدوية المستخدمة في علاج ارتفاع ضغط الدم أيضًا الأنجيوتنسين.

يستخدم عقار Zilebesiran نهجًا جديدًا للتدخل في آلية الكبد التي تجعل البروتين مولد الأنجيوتنسين، مصدر جميع أشكال الأنجيوتنسين.

يقوم zilebesiran، المعروف باسم الرنا المتداخل الصغير (بالإنجليزية: Small interfering RNA أو siRNA)، بإيقاف الجين المسؤول عن إنتاج مولد الأنجيوتنسين، مما يمنع تكوينه.

سبق أن استخدم نهج الرنا المتداخل الصغير (siRNA) بالفعل لتطوير علاجات لعدد من الحالات الأخرى، مع القدرة على إسكات جينات معينة بدقة عالية وتأثيرات تدوم عدة أشهر.

بيانات السلامة

شارك في التجربة ما مجموعه 107 مرضى يعانون من ارتفاع ضغط الدم. تلقى 80 منهم حقنة واحدة من zilebesiran تحت الجلد، بينما تلقى 32 دواء وهميا لا يحتوي على مكونات نشطة. لاحقا، أعطي عقار زيلبيسيران zilebesiran لخمسة مرضى من الذين تلقوا العلاج الوهمي في البداية.

يحذر الخبراء من أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات التي تشمل عددًا أكبر من المرضى للتحقيق بقوة في سلامة الدواء وتقديم مزيد من الأفكار حول قدرته على تحسين النتائج السريرية لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

يقول البروفيسور ديفيد ويب، أستاذ العلاجات والصيدلة السريرية في جامعة إدنبره "هذا تطور كبير محتمل في ارتفاع ضغط الدم. لم يكن هناك فئة جديدة من الأدوية المرخصة لعلاج ارتفاع ضغط الدم في السنوات الـ 17 الماضية. يؤدي هذا النهج الجديد إلى انخفاض كبير في ضغط الدم، ليلًا ونهارًا، يستمر لمدة ستة أشهر تقريبًا بعد حقنة واحدة".

ويضيف "هذا أمر جذاب لأنه يساعد في تجنب صعوبة الالتزام بالعلاج الذي يظهر مع الأدوية الحالية. ستركز المرحلة التالية من التجارب السريرية على تطوير بيانات أمان قوية، ودليل أوسع على الفعالية، قبل الترخيص لاستخدام zilebesiran".