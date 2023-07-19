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«سولمي».. أول دراجة كهربائية إماراتية

«سولمي».. أول دراجة كهربائية إماراتية
20 يوليو 2023 02:02

الشارقة (الاتحاد)

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أطلق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أول دراجة كهربائية إماراتية بنسبة 100%، وتتميز الدراجة سولمي EB-ONE بتقنيات متقدمة وتصميم مستقبلي، نفذه مهندسون إماراتيون في مختبرات الشارقة المفتوحة للابتكار «سويلاب». 
وتعد دراجة سولمي EB-ONE استجابة لارتفاع الطلب على الدراجات الكهربائية في الإمارات والعالم، وتندرج ضمن وسائل التنقل في المدن بتكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتنسجم الدراجة الجديدة مع الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وتسهم بتحقيق أهداف مؤتمر المناخ cop28 المتمثلة في تقليل انبعاثات الكربون وتحسين الاستدامة في قطاع النقل. وأكّدت الشيخة بدور القاسمي رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أهمية دور رواد الأعمال الإماراتيين في تعزيز قطاع التنقل وتطوير حلول النقل المستدامة.. إذ تعتبر «سولمي EB-ONE» مثالاً للتفوق والابتكار الذي يحققه رواد الأعمال الإماراتيون في تعزيز التنمية المستدامة.

الدراجات الكهربائية
الإمارات
المركبات الكهربائية
الشارقة
مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار
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