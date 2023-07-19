الصين تكتشف متحجرة عمرها 125 مليون سنة

باريس (أ ف ب)

كان حيوان ثديي بحجم الغرير يغرز أنيابه في أضلاع ديناصور يفوقه حجماً بثلاثة أضعاف، وفجأة جمّدهما معاً رماد ثوران بركاني قبل 125 مليون سنة، فتحولا إلى متحجرة عُثر عليها في الصين.

وأوضح باحثون في مقال نشرته مجلة «ساينتيفيك ريبورتس» أن مشهد المبارزة بين الحيوانين، يُظهر أن الثدييات الصغيرة كانت تهاجم الديناصورات التي هيمنت على حيوانات العصر الطباشيري.

وأوضح عالم المتحجرات في المتحف الكندي للطبيعة جوردان مالون أنها المرة الأولى التي تُكتشَف فيها متحجرة تُظهر قتالاً بين حيوان ثديي وديناصور.