«هاملتون» في «الاتحاد أرينا» 17 يناير المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الفريق المنتج للمسرحية العالمية «هاملتون»، الحائزة جوائز «توني»، «جرامي»، «أوليفييه» و«بوليتزر»، عن اختيار طاقم العمل المشارك في الجولة العالمية للمسرحية التي تبدأ في العاصمة الفلبينية مانيلا، قبل التوجه إلى أبوظبي، في أول عرض بالشرق الأوسط على مسرح «الاتحاد أرينا» في 17 يناير 2024.

يؤدي جيسون أرو الدور الرئيس في المسرحية بشخصية «ألكسندر هاملتون»، إلى جانب طاقم تمثيل متميز يضم كلاً من راشيل آن غو بدور «إليزا هاملتون»، ودي آندري وودز بدور «آرون بور»، وأكينا إدموندس بدور «أنجيليكا شويلر»، ودارنيل أبراهام بدور «جورج واشنطن»، وديفيد بارك بدور «ماركي دو لافاييت توماس جيفرسون»، وشاكا باجادو كوك بدور «هيركوليس موليجانجيمس ماديسون»، وجاكوب جوزمان بدور «جون لورنسفيليب هاملتون»، وإلاندرا إراميا بدور «بيجي شويلرماريا رينولدس»، وبرينت هيل بدور «الملك جورج».



34 ممثلاً

ويكتمل فريق التمثيل المكون من 34 ممثلاً من مختلف أنحاء العالم، بما فيها برودواي وأميركا الشمالية ولندن وأستراليا وألمانيا، وذلك بمشاركة مجموعة من الفنانين الموهوبين، منهم: كلير أبيجا جريفان، وكيرا أموسا، وكورتس أنجوس، وكايلا بارثولميوس، وتايلور برودارد، وتري كورتس، وآنيا داني، ولاشلان ديرنج، ووينستون هيلير، ودايتون تافارس، وغيرهم.



شريحة واسعة

وحول اختيار الممثلين المشاركين في بطولة العرض، قال جيفري سيلر، منتج «هاملتون»: يسر فريق الإنتاج تقديم عرض المسرحية بمشاركة مجموعة من الفنانين الموهوبين أمام شريحة واسعة من الجمهور في مختلف أنحاء العالم.



مسارح جديدة

ومن جانبه، قال مايكل كاسل، منتج الجولة العالمية لـ «هاملتون»: حرصنا على اختيار ألمع الممثلين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في الجولة العالمية الأولى للمسرحية، حيث نسعى لمنح الجمهور تجربة مشاهدة مميزة من خلال تقديم عرضنا على مسارح جديدة للمرة الأولى.



مزيج موسيقي

وقد عُرضت المسرحية للمرة الأولى في أغسطس 2015 على مسرح برودواي في نيويورك، ونالت إعجاباً واسعاً لدى النقاد والجماهير، لتُعرض فيما بعد على مسارح ويست إند الشهيرة في لندن والمسارح الأسترالية والألمانية، بالإضافة إلى عرضها في كندا ونيوزلندا، وتروي «هاملتون» من خلال مزيج من موسيقى الهيب هوب والجاز والآر آند بي وأجواء برودواي المميزة، قصة «ألكسندر هاملتون»، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، وهي من تأليف وألحان لين مانويل ميراندا، وإخراج توماس كايل، بالتعاون مع مصمم الرقصات الشهير آندي بلانكنبوهلر وأليكس لاكاموار، الذي تولى مهمة الإشراف الموسيقي.