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9 طرق لمدارس صديقة للبيئة

9 طرق لمدارس صديقة للبيئة
20 يوليو 2023 02:02

ترجمة: عزة يوسف

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يهتم الكثيرون بالحفاظ على البيئة سواء أكانوا آباء أم معلمين أم تلاميذ، لذلك قدم موقع «Olio App» البريطاني، بعض الأفكار لمدارس أكثر اخضراراً واهتماماً بالبيئة، ومنها:
- غذاء صحي
تقدم المدارس المعنية بالبيئة وجبات طعام خالية من اللحوم، مما يشجع التلاميذ على الحفاظ على الكوكب واتباع طرق الغذاء الصحي.
- الزراعة
تخصص تلك المدارس قطعة أرض في فنائها للزراعة لتعلم الأطفال أهمية النباتات والخضراوات كمصدر للغذاء، الأمر الذي يمثل تجربة تعليمية رائعة.
- متابعة الهدر
تشجع المدارس الصديقة للبيئة الأطفال على الاحتفاظ بمذكرات أسبوعية، يسجلون فيها الطعام الذي يهدرونه ومقداره، ولماذا أُهدر؟
- الوعي
تشجع المدارس التلاميذ على إحضار المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، التي تنتج عن استخدام أسرتهم لمدة أسبوع كامل، إلى المدرسة، لزيادة الوعي بقضية التلوث البلاستيكي بطريقة ملفتة وملموسة.
- تنظيف الشاطئ
إذا كانت المدرسة في دولة تطل على ساحل بحر، يمكن تجميع التلاميذ في رحلة لتنظيف الشاطئ من النفايات البلاستيكية، أو يمكن تنفيذ ذلك في الأماكن الخضراء مثل الحدائق أو المتنزهات.
- المبادلة
يمكن تبادل الزي المدرسي للعام الماضي أو الكتب أو الألعاب مع الجيران أو الأقارب.
- مستلزمات صديقة
يمكن أن تتعاون إدارة المدرسة مع الآباء للحصول على مستلزمات الفصول المدرسية الصديقة للبيئة، وأيضاً منتجات التنظيف.
- التوعية
شجع التلاميذ على السير أو ركوب الدراجة أو ركوب وسائل النقل الجماعية، لتقليل تلوث الهواء.
- فائض الطعام
يسهم الاشتراك في برامج نفايات الطعام في إنقاذ وإعادة توزيع فائض الطعام في المقصف على المحتاجين.

حماية البيئة
الحفاظ على البيئة
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