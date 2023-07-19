«أسبوع أسماك القرش» في «سي وورلد جزيرة ياس»

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» لاستضافة فعالية «أسبوع أسماك القرش» خلال الفترة من 23 حتى 30 يوليو الجاري، والتي تضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تهدف لإبراز جمالية أسماك القرش وأهميتها للبحار والمحيطات.

وتساهم فعالية «أسبوع أسماك القرش» في تعزيز الوعي لدى الضيوف وتغيير بعض المفاهيم الخاطئة حول هذه الأحياء البحرية المذهلة، والتأكيد على أهمية حماية أسماك القرش، للدور الكبير الذي تلعبه في الحفاظ على توازن الأنظمة البيئية البحرية.

وسيكون ضيوف المدينة الترفيهية للأحياء البحرية على موعد مع مغامرات حماسية تتيح لهم التعرف على الأنواع المختلفة من أسماك القرش، أبرزها جمع الطوابع الخاصة من فريق التعليم في المدينة الترفيهية للفوز بجولة خلف كواليس عالم أسماك القرش، وتجارب تعليمية فريدة يتعرفون خلالها على روعة هذه الأحياء البحرية من خلال رؤية أسنان أسماك القرش عن قرب، ومشاهدة المجسّم المطاطي للحوت، والتعرف على أسرار هذه الأحياء وطريقة عيشها من خبراء التثقيف لدى «سي وورلد أبوظبي».

كما توفر المدينة الترفيهية للأحياء البحرية تجربة «عربة القرش المتنقلة» التي تزود الضيوف بمعلومات متنوعة عن الأحياء البحرية.ويقدم خبراء «سي وورلد أبوظبي» جولات ومناقشات تفاعلية ضمن تجربة «لايف دايفر تشات» التي يقوم فيها فريق البيئات الطبيعية بالغوص في عالم المحيط اللانهائي، والإجابة عن أسئلة الضيوف من أعماق الأكواريوم، وتعريف الضيوف بكيفية المساهمة في الحفاظ على هذه الأحياء البحرية، وتقديم المعلومات الصحيحة حول بعض المفاهيم الخاطئة.

وستتاح الفرصة للضيوف أيضاً يومياً عند الساعة الـ 2 ظهراً، حضور تجارب إطعام أسماك القرش مع فريق البيئات الطبيعية في «دوامة السمك» في عالم المحيط اللانهائي.