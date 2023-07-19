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توضيح طبيعة الجسم المجهول على أحد شواطئ أستراليا

"الفضاء الأسترالية"توضح طبيعة الجسم الذي عثر عليه في أحد الشواطى
19 يوليو 2023 15:18

قالت وكالة الفضاء الأسترالية اليوم الأربعاء، إن الجسم الكبير المجهول الذي جرفته الأمواج على شاطئ في ولاية غرب أستراليا هو غطاء محرك صاروخي صلب على الأرجح. وأضافت الوكالة في تغريدة "نواصل عملية تحديد نوع الصاروخ ومنشأه بالتعاون مع شركائنا العالميين".

وتستخدم صواريخ الدفع في الفضاء لأغراض الإطلاق العسكرية والمدنية. وبعد عملية فحص شاملة، كانت السلطات قالت إن الجسم آمن ولا يشكل خطرا على الشعب. غير أن السلطات طلبت من السكان الابتعاد عن الجزء الذهبي اللامع.

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وقالت قوة شرطة غرب أستراليا أمس الأول الاثنين، إنها تنسق تحقيقا مشتركا لمعرفة أصل الجسم الأسطواني الذي عثر عليه يوم الأحد على شاطئ بالقرب من خليج جوريان حوالي 250 كيلومترا شمال بيرث. ونقل برنامج "ذا صانرايز أون 7" عن جامعة غرب أستراليا قوله إن الجسم يعتقد أنه من عملية إطلاق فضائية جرت قبل بضعة أشهر.

المصدر: وكالات
أستراليا
الفضاء
الشواطئ
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