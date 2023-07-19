«بيت ذا هيت» تنعش أجواء «صيف دبي»

دبي (الاتحاد) يقدم مهرجان «مفاجآت صيف دبي» مجموعة متنوعة من العروض والحفلات الموسيقية الحيّة الرائعة التي تنعش أجواء الصيف في دبي، والتي يحييها مجموعة من أفضل الفنانين في المنطقة خلال الدورة الثانية من فعالية «بيت ذا هيت» - Beat the Heat.

وانطلقت الفعالية على مسرح مدينة دبي للإعلام بحفل لمغني الراب «ويجز» وفنان الراب الموهوب «ديزي تو سكيني»، ولمحبي موسيقى الروك تحيي فرقة «كايروكي» المصرية والمطرب وكاتب الأغاني ومغني الراب وعازف الإيقاع الأردني الفلسطيني «الفرعي»، حفلاً يوم السبت 22 يوليو، كما يقدم الفنان المصري «عفروتو» والمغني التونسي «بلطي» ومغنية الراب السودانية «سولجا» حفلاً يوم السبت 29 يوليو.

ويعود «بيت ذا هيت» يوم السبت 12 أغسطس، بعد توقف لمدة أسبوع، بجولة ثقافية مميزة تركز على مختلف الأنواع الموسيقية مع فرقة الهيب هوب «شارموفرز» وفرقة «أوتوستراد» الأردنية، للاستمتاع بموسيقى الروك والريغي والفانك والموسيقى اللاتينية.تحيي كل من الفنانة السعودية موضي الشمراني حفلاً مميزاً بمشاركة «دي جي أصيل»، يوم السبت 19 أغسطس.

ويُختتم المهرجان بحفل موسيقي رائع يوم الجمعة 1 سبتمبر مع فرقة الروك المصرية «مسار إجباري» وفرقة «ديسكو مصر» التي تمزج موسيقى البوب العربية مع موسيقى «ديب هاوس» و«نيو ديسكو» و«بانك».