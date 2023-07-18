سياحة تركيا.. إبحار على صفحات التاريخ

سلطان الحجار (أبوظبي)

السياحة في تركيا حلم العديد من المسافرين الذين يسعون لرؤية التاريخ والثقافة والطبيعة والشواطئ والتقاليد، وأيضاً فن الطهي الرائع في آن واحد، فهذا البلد الشاسع يتمتع بكوكتيل رائع من سحر الطبيعة وعبق الماضي والتاريخ التليد. في وقتنا الحالي أصبحت تركيا واحدة من أفضل الدول السياحية العالمية، حيث يقصدها ملايين الزوار والسياح من جميع أنحاء العالم، لاستكشاف جميع التفاصيل الجميلة التي تنتشر في جميع الأرجاء وتنال إعجاب الزوار بشكل كبير.

وتُعد تركيا الوجهة المفضلة للسياح العرب عامة، والإماراتيين بشكل خاص، نظراً للعلاقة التاريخية والروابط المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدولة التركية، والتي تزداد يوماً بعد يوم مع كل زيارة رسمية بين قيادتي البلدين، على المستويات والأصعدة كافة. وتتمتع تركيا بتنوع كبير ما بين السياحة العلاجية والتاريخية والترفيهية والسياحة الطبيعية، إضافة إلى توافر المزارات السياحية الإسلامية، ويزداد إقبال الزوار عليها في فصلي الربيع والخريف، حيث يكون الطقس لطيفاً ودافئاً للكثيرين من محبي وعشاق السفر.

إسطنبول

على الرغم من أن إسطنبول ليست عاصمة لتركيا، فإنها لا تزال أكثر الأماكن السياحية شهرة في البلاد، وتنضم إلى صفوف المدن الشهيرة في العالم، وتعد واحدة من أجمل أماكن السياحة في تركيا، لما تتميز به من أماكن الجذب السياحي، أهمها مسجد السلطان أحمد الذي يُعد موطناً للآثار البيزنطية والعثمانية المُهيبة.

وتضم إسطنبول العديد من المعالم السياحية مثل المسجد الأزرق وآيا صوفيا وميدان سباق الخيل وكاتدرائية الصهريج، إضافة إلى قصر توبكابي المنزل السابق للسلاطين العثمانيين، والبازار الكبير لشراء الهدايا التذكارية، إضافة إلى ملاهي الثلج ومتحف الشمع.

ومن أفضل الفنادق في إسطنبول «فئة خمس نجوم»، فندق الفور سيزون المتميز بالخدمات الراقية والفخمة التي يتم تقديمها للزوار، والذي يقع في منطقة السلطان أحمد بالقرب من العديد من الأماكن السياحية في تركيا، إضافة إلى فندق بوينت تقسيم، وفندق راديسون بلو شيلشي، وفندق ليجاسي أوتومان إسطنبول، وفندق راديسون بلو البسفور، وغيرها.

«أفسس» و«كابادوكيا»

ومن أفضل وجهات السياحة في إسطنبول، مدينة أفسس، والتي تصنف على أنها أكثر مناطق الجذب السياحي في تركيا، وهي مدينة قديمة تتمتع بمبانٍ تاريخية شهيرة، مثل مكتبة سيلسوس، ومنازل المدرجات الرومانية، وكنيسة القديس يوحنا، ومعبد أرتميس.

أما قلعة قطن باموكالي، فتقع في الداخل من ساحل بحر إيجة، وهي إحدى أجمل أماكن السياحة في تركيا التي يزورها العديد من السياح سنوياً، حيث إن مياه الكالسيوم المتجمدة المتساقطة أسفل منحدر التل، شكّلت بركاً بيضاء تشبه من بعيد قلعة من القطن ومن هنا جاء اسمها.

كما تُعد منطقة «كابادوكيا» أحد أماكن السياحة الشهيرة في تركيا، وتقع في وسط الأناضول وهي عبارة عن مجموعة من مداخن الصخور الخالية وكنائس ومنازل الكهوف ومتحف جوريم في الهواء الطلق، وتشمل كنائس الكهوف التي يعود تاريخ العديد منها إلى القرون الرابع عشر والخامس عشر والتاسع عشر، لوحات جدارية توراتية تصور تاريخ كابادوكيا، ويُمكن للسائح ركوب منطاد الهواء الساخن عند شروق الشمس لمشاهدة كابادوكيا من الأعلى، مع إمكانية البقاء في فندق الكهف الأصيل.

«أنطاليا»

تعتبر مدينة أنطاليا من أفضل المناطق السياحية في تركيا، خاصة في الصيف، تُلقب بعروس الساحل التركي، يرتادها الزوار والسياح بشكل كبير، وتتميز بموقعها الاستراتيجي الواقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر الأكثر استقطاباً للسياح.

وتوجد الكثير من الأماكن السياحية الفريدة من نوعها في أنطاليا، حيث تضم الأماكن الطبيعية الساحرة والخلابة، والمعالم المذهلة والشلالات والشواطئ ذات المياه الزرقاء الصافية والرمال الذهبية، فضلاً عن الألعاب الشاطئية المناسبة لجميع الأعمار، ومن أشهر أماكنها السياحية، شلالات وشواطئ أنطاليا، أرض الأساطير، المدينة القديمة، وغيرها.

«طرابزون»

تعتبر مدينة طرابزون واحدة من أجمل أماكن السياحة في تركيا، التي تستقطب آلاف السياح لزيارتها، وتقع طرابزون في الجهة الشمالية من تركيا، وهي من أهم مدن الشمال التركي المطلة على البحر الأسود، وهي الوجهة المفضلة للكثير من الزوار العرب التي تُعد من أجمل مدن تركيا السياحية الأكثر شعبية بين مختلف الزوار، وتبعد عن إسطنبول مسافة ساعة ونصف ساعة بالطائرة، وتضم أروع الأماكن التي تنال إعجاب الزوار بشكل كبير، ومن أجمل الأماكن السياحية الموصى بها في طرابزون، قرية وبحيرة اوزنجول، والتي تعتبر واحدة من أشهر وأفضل الأماكن السياحية، حيث اكتسبت شهرة كبيرة بسبب جمال البحيرة الطويلة التي تمتلكها وتحيطها المروج الخضراء المورقة من الأشجار والنباتات والجبال، التي توفر قضاء أجمل أوقات الهدوء والاستجمام.

ومن أشهر المناطق السياحية في مدينة طرابزون، ميدان طرابزون الواقع في قلب المدينة، والذي يشتهر بين أوساط الزوار ويتمتع بسحر الطبيعة المنتشرة في جميع الأرجاء، وكثرة المحلات التجارية والمطاعم والفنادق وغيرها، إضافة إلى مناطق سياحية شهيرة أخرى، منها مرتفعات السلطان مراد.

«ريزا»

ريزا من أشهر الأماكن السياحية في شمال تركيا، فهي رائعة وجذابة، وهي تقع على بعد 75 كيلومتر من مدينة طرابزون، وتتميز بالإطلالة الرائعة على البحر الأسود وتشتهر بزراعة الشاي، حيث تنتشر بها الكثير من مدرجات الشاي المذهلة، إضافة إلى توفر الشلالات الساخنة والغابات الخضراء المورقة وحمامات المياه المعدنية العلاجية والأنهار والأودية وغيرها، ومن أفضل الأماكن السياحية فيها، قرية ايدر، وحمامات ايدر المعدنية، ونهر فارتينا دارسي، وغيرها.

«أنقرة»

تعتبر مدينة أنقرة من أهم وأرقى الأماكن السياحية في تركيا، حيث تتميز بالفخامة والتطور، وتضم مجموعة من المعالم السياحية التي تميزها عن المدن التركية الأخرى، ومنها المتاحف التاريخية والمواقع الأثرية والمرافق الترفيهية الممتعة من الأسواق الشعبية والعصرية والحدائق وغيرها.

وأنقرة هي عاصمة تركيا الرئيسة، وتضم أماكن سياحية رائعة، منها فيها قلعة أنقرة، وحديقة الشباب، وحديقة أرض العجائب، وغيرها.

ومن أفضل فنادق أنقرة، سويس انوتيل أنقرة، فندق ديفان أنقرة، فندق أنقرة هيلتون، فندق ديمورا، فندق ويندهام أنقرة، وغيرها.

«بورصة»

وهناك جواهر ساحرة خفية تنتشر بين ربوع الأراضي التركية، مثل مدينة «بورصة»، التي تتميز بوجود العديد من الأماكن الطبيعية البارزة، كالشلالات والبحيرات والغابات والجبال المرتفعة، التي أصبحت تشكل مركز استقطاب للسياح من مختلف أنحاء العالم، وبسبب الجمال العمراني لأحيائها، والسحر الجمالي لطبيعتها الخضراء وغاباتها المزهرة، والتراث الثقافي لمعالمها التاريخية، ولصهرها لكثير من الحضارات التاريخية في بوتقتها، باتت مدينة بورصة في السنوات الأخيرة من أكثر معالم السياحة التركية شهرة وتميزاً.

وقد عرفت هذه المدينة باسم بورصة الخضراء، لتميزها بجو معتدل صيفاً، وتحتل موقعاً استراتيجياً وسياحياً بارزاً من الناحية الجغرافية، فهي من جهة الشمال على موعد مع إطلالة ساحرة على بحر مرمرة، ومن جهة الجنوب تلتقي مع جبل أولوداغ الذي يصل ارتفاعه إلى 2.543 متراً عن سطح البحر.

كما يُعتبر تلفريك بورصة من أهم الأماكن السياحية التي يقصدها الزوار، حيث إنه أطول تلفريك في العالم، يمتد على مسافة 9 كيلومترات، ويمر من فوق جبل أولوداغ الأخضر المليء بالأشجار والنباتات الخضراء المورقة.

أما مدينة إزنيك (iznik) في إقليم مرمرة شمال غرب الأناضول وتتبع لولاية بورصة، فهي وجهة سياحية مثالية لكل من يرغب في الابتعاد عن ضجيج وضوضاء المدن ويبحث عن الاسترخاء، وبالإضافة إلى جمال طبيعة إزنيك الساحرة فهي تلقب أيضاً «بعاصمة الخزف التركي»، ومن أهم خمس معالم يمكن زيارتها في مدينة إزنيك: بحيرة إزنيك، ومتحف إزنيك، وجامع آيا صوفيا، والجامع الأخضر، وقلعة إزنيك.

«باليكسير»

مدينة ذات جمال مبهر وتاريخ عريق، وهي واحدة من أروع المدن التركية والحضارات العظيمة، حيث الجزر العديدة والغابات الخضراء الخصبة الممتدة على شواطئ البحر، وبساتين الزيتون المنتشرة بكل أرجائها، والثقافات المتنوعة والمواقع الأثرية الناتجة عن تعاقب الحضارات العديدة عليها، كما تتميز المدينة بوقوعها على تقاطع منطقة مرمرة مع منطقة بحر إيجة، كل ذلك جعل منها مدينة سياحية رائعة.

«ماردين»

تتميز مدينة ماردين التركية بوجود قلعة رومانية مدمرة تعود إلى العصور الوسطى، والتي تدل على أن المدينة كانت موجودة منذ العصور القديمة ومأهولة بالسكان وتاريخها يبدأ من تلك الفترة، وقد كانت لها أسماء عدة يستخدمها الناس قديماً مثل «ماريدا وميريدا وماردي»، كما كانت مدينة ماردين التركية مملوكة من قبل الأتراك السلاجقة في نهاية القرن الـ11 وتحت الحكم السلجوقي.

وتُعد مدينة ماردين التركية من أكثر المدن السياحية إثارةً في تركيا، فهي مدينة تجمع بين تراثها الغني والصوفي وتجذب العديد من السياح كل عام، وفيها العديد من المناطق السياحية الشهيرة التي تتميز بالزخارف الجميلة والجذابة، وكذلك شوارعها المتعرجة ومنازلها الحجرية القديمة، ومن أبرز الأماكن السياحية فيها، مسجد أولو كامي، والبازار، ومتحف ساكيب سابانشي ماردين.

«صبنجة»

صبنجة او سبانجا، تتميز بسحر الطبيعة ضمن إقليم مرمرة التركي، على بعد ساعتين من مدينة إسطنبول، وتجذب مئات الزوار من السياح العرب، حيث تمتلك أجمل البحيرات والشلالات والأماكن الطبيعية والجبال، والكثير من أماكن الهدوء والاسترخاء في أحضان الطبيعية الآسرة للقلوب والعقول، ومن أفضل أماكنها السياحية، بحيرة سبانجا، وقرية المعشوقية، وجبل كارتبه، وغيرها.

«بولو»

بولو من أشهر الأماكن السياحية في شمال تركيا، تبعد عن مدينة إسطنبول 270 كيلومتراً، وتتميز بالتنوع الطبيعي من خلال الغابات الخضراء والأنهار والبحيرات والينابيع الحارة العلاجية والمغارات الطبيعية، ومن أهم الأماكن السياحية فيها، بحيرة ابانت، وحديقة البحيرات السبع، وشلال ساماندرا، وغيرها.

«بودروم»

من أفضل مدن تركيا السياحية التي تستقطب السياح العرب، وتعتبر من الأماكن المعروفة والشهيرة بين أوساط الزوار، لقضاء أفضل أوقات الاستجمام والاسترخاء في أحضان الطبيعة والجمال اللا متناهي، ومن أهم الأماكن السياحية في بودروم، الشواطئ الساحرة والخلابة ذات المياه الفيروزية، والشواطئ الرملية الناعمة والمعالم التاريخية والحمامات التركية التقليدية، وأهم هذه الأماكن شاطئ فينك، ومتحف الآثار البحرية، ومدرج بودروم، وغيرها.

«مرمريس»

تعتبر مرمريس من أجمل الأماكن في تركيا، وتقع على ساحل الأبيض المتوسط في منطقة موغلا التي تبعد عن مدينة أنطاليا 23 كيلومتراً، وتحتل السياحة في مرمريس مكاناً مهماً على خريطة السياحة التركية نظراً للأجواء الطبيعية الفريدة من نوعها التي حباها الله لهذه المدينة، حيث تجد أجمل المناظر الطبيعية والشواطئ والأسواق، إضافة إلى الأنشطة الترفيهية مثل السباحة والغطس والغوص، ومن أهم أماكنها السياحية حديقة الألعاب المائية أكوا دريم مرمريس، شاطئ اتشملر، الحمام التركي، وعيرها.

«ازمير»

مدينة ازمير السياحية، من أفضل الأماكن في تركيا الموصى بزيارتها، وتُلقب بلؤلؤة بحر إيجه، نظراً لشواطئها الخلابة والساحرة، والأسواق المتنوعة، وتعتبر مدينة ازمير هي المدينة الثالثة الأكبر بين المدن التركية من ناحية تعداد السكان، الذي يبلغ نحو 5 ملايين نسمة، وتتنوع معالم ازمير بين المتاحف الأثرية والمعالم الدينية والمناطق الترفيهية وغيرها، ومن أهم معالمها منطقة تشيشمي تركيا ازمير، جبل التزلج بوزداغ كاياك، وغيرها.

منطقة السلطان أحمد

منطقة السلطان أحمد، من أشهر المعالم السياحية في إسطنبول على الإطلاق، وتمثل أيقونة من أيقونات السياحة في تركيا، حيث تضم الكثير من المعالم السياحية العملاقة، مثل الجامع الأزرق المشهور باسم جامع السلطان أحمد والقصور الراقية والفخمة، وأشهر المتاحف والأسواق الشعبية وغيرها.

«فتحية»

تعتبر من المناطق السياحية الرائعة والمتميزة في تركيا، تقع على بحر إيجة في جهة الغرب، وتضم أنشطة وفعاليات مختلفة، من أهمها القفز بالمظلات والسباحة والغطس والغوص، ومن أهم معالمها السياحية، مدينة السلطان المائية، قرية كاياكوي، ممر ساكليكنت المائي، وغيرها، ومن أهم فنادقها، جيفا بيتش ريزرت. فندق اليستا يخت، فندق ونادي ليتونيا، كلوب توانا فتحية، وفندق ينيجيري سيتي.