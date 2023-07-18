نيللي تواجه الغش في الامتحانات

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت الممثلة المصرية نيللي كريم عن الشخصية التي تقدمها في فيلم «برشامة»، الذي انطلق تصويره قبل أيام، وتقدم خلاله دور معلمة تواجه ظاهرة الغش في الامتحانات، ويناقش العمل أزمة الغش بشكل عام في إطار كوميدي، بطولة سيد رجب، ومصطفى خاطر.

وقالت نيللي، إنها مشغولة حالياً بتصوير المشاهد الأخيرة من فيلم «ع الزيرو» مع محمد رمضان، ويعرض خلال الصيف بعد خروجه من العرض في موسم «الأضحى»، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويناقش قضية مافيا الأعضاء البشرية، وتجسد خلاله شخصية «ممرضة» تعيش قصة حب مع والد طفل مريض. ويُعرض لنيللي في الموسم الصيفي فيلم «ڤوي! ڤوي! ڤوي!» بطولة محمد فراج، بيومي فؤاد، وطه الدسوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، وتقدم خلاله شخصية صحفية تمر بعدد من المواقف الإنسانية في علاقتها بحارس أمن يعيش حياة متواضعة مع والدته ويتظاهر بأنه ضعيف البصر.

وتخوض نيللي تجربة الغناء حالياً من خلال أغنية جديدة سيتم طرحها علي «يوتيوب» خلال أيام، كلمات محمود عادل كلازا، وعن ذلك، قالت إنها تغني من أجل المتعة وليس لديها مانع أن تقدم المزيد، لكنها لن تحترف الغناء، حيث سبق وأن قدمت أغنية «مليونير» ضمن تتر مسلسل «بـ 100 وش»، والأغنية الثانية «دولا دولا» مع «المدفعجي».

وتنتظر خلال أيام عرض الموسم الثالث من مسلسل «ليه لأ» على إحدى المنصات الإلكترونية، ويناقش قضية الأمهات اللاتي يردن الزواج مرة أخرى بعد الانفصال عن الزوج الأول، وكيفية تقبل وتأثر الأبناء والمجتمع بهذه العلاقة، وتجسد شحصية أم لفتى وفتاة في سن المراهقة، لتدخل في علاقة حب وتواجه رد فعلهما.

كما تنتظر نيللي عرض مسلسل «روز وليلى» من 10 حلقات، ويجمعها مع يسرا للمرة الأولى في بطولة مشتركة، تأليف السيناريست البريطاني كريس كول، وإخراج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وهشام عاشور.