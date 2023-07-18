4 فوائد صحية للسباحة

ترجمة: عزة يوسف

السباحة أكثر من مجرد رياضة ممتعة، فهي واحدة من أفضل تمارين القلب ولها قدرة كبيرة في التأثير على شكل الجسم واللياقة البدنية، حسبما ذكر موقع «Good Housekeeping» الأميركي، موضحاً أهم فوائدها، ومنها:

تمرين كامل

تتطلب ممارسة السباحة مشاركة جميع عضلات الجسم، خاصة الذراعين والساقين والظهر.

مفيدة للقلب

تفيد السباحة والتمارين المنتظمة بشكل عام صحة القلب، لمساعدتها في خفض ضغط الدم وزيادة مستوى الكوليسترول الحميد، وتقليل الالتهاب في الجسم.

تنشط الرئتين

يحتاج الجسم إلى المزيد من الأكسجين خلال التمارين مما يجعل الرئة تعمل بشكل أكبر لتلبية هذا الاحتياج، وبمرور الوقت يؤدي ذلك إلى زيادة سعة الرئة وكفاءتها.

تقوية العضلات

تركز السباحة على عضلات بعينها مثل سباحة الفراشة التي تستهدف العضلة ثلاثية الرؤوس والعضلة ذات الرأسين والكتفين، أو سباحة الظهر التي تركز على عضلات الصدر والفخذين والأرداف، ولكن في النهاية تبقى السباحة هي التمرين الأكثر فاعلية في تقوية عضلات الجسم بأكملها.