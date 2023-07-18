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مزاينة المرموم للرطب الثلاثاء المقبل

مزاينة المرموم للرطب الثلاثاء المقبل
19 يوليو 2023 01:50

دبي (الاتحاد)

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تنظم جمعية النهضة النسائية بدبي ممثلة في فرع الليسيلي الثلاثاء المقبل النسخة الثالثة من مزاينة المرموم للرطب، بهدف تسليط الضوء على إرث الإمارات الزراعي، وتعزيز التنافس في إنتاج الرطب عبر مسابقات حرة بين منتجي ومزارعي وأصحاب بساتين ومزارع النخيل.. وتستقبل الفعالية إنتاجات المشاركين أصحاب المزارع في إمارة دبي، وتقدم جوائز للمراكز الثلاثة الأولى، التي تحددها لجنة تحكيم مختصة.
وتجسد الفعالية حرص الجمعية على دعم المنتج المحلي وإعلاء قيمة النخيل والتمور والرطب، وترسيخ وجودها في حياة الأسر كنمط غذائي متكامل وإرث تاريخي وحضاري عريق.

المرموم
ليوا للرطب
جمعية النهضة النسائية
دبي
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