الألمان يلجؤون إلى القيلولة لمواجهة الحر

برلين (د ب أ)

مع الارتفاع القياسي في درجات الحرارة في أوروبا، نصح أطباء ألمان بتطبيق أسلوب القيلولة في العمل خلال فصل الصيف.. وقال رئيس الاتحاد الألماني لأطباء خدمة الصحة العامة، يوهانس نيسن: «عندما يكون الجو حاراً، يجب أن نسترشد بطريقة العمل المطبقة في دول الجنوب: الاستيقاظ مبكراً، والعمل بشكل منتج خلال ساعات الصباح، وأخذ قيلولة للنوم والراحة في الظهيرة، فالناس لا يمكنهم أن يعملوا كالمعتاد عندما يكون الجو حاراً للغاية.. وأكد ضرورة التغاضي عن متطلبات العمل المعقدة، والسماح بارتداء ملابس خفيفة، حتى لو كانت قواعد الزي في المكتب لا تسمح بذلك.