«سبيكتر: بلاك أوت».. على «ستارزبلاي» في أغسطس



أبوظبي (الاتحاد)

تستعد زينوفر فاطمة، المخرجة والمنتجة والرئيسة التنفيذية لشركة «زين فيلم برودكشنز»، لإطلاق سلسلتها التي طال انتظارها «سبيكتر: بلاك أوت»، أغسطس المقبل على «ستارزبلاي»، حيث يدور المسلسل حول مجموعة من الأفراد من مختلف مناحي الحياة، تمت دعوتهم بشكل غامض لزيارة غرفة الهروب لإجراء اختبار مكالمة «كاستينغ»، وهو من إخراج زينوفار فاطمة، وعفراء فرحانة.

قالت «زينوفر»: من المتوقع أن يثير مسلسل «سبيكتر: بلاك أوت» ضجة في المنطقة، باعتباره أول مسلسل يتم إنتاجه في غرف الهروب على الإطلاق، وأنا سعيدة للغاية بتحقيق هذه الرؤية وأدعو كل المعجبين والمهتمين لمشاهدة المسلسل هذا الصيف.

يُظهر العمل أن زينوفر فاطمة، التي أخرجت وأنتجت أكثر من 20 فيلماً قصيراً حول قضايا مختلفة، مثل (كوفيد-19) و«الابتزاز الإلكتروني»، كيف تجمع بين أسلوبها في صناعة الأفلام الاجتماعية وولعها المعروف بافلام الرعب، قائلة «بدأت بإنتاج أفلام الرعب، وكان هذا هو النوع الذي استهواني، عندما بدأت مسيرتي المهنية عام 2018، ثم اتجهت الى الأفلام التي تركز على الوعي الاجتماعي، والذي اصبح حجر الزاوية في كل مشروعاتي السينمائية».

وتضيف: كان من الأهمية بمكان أن أجمع بين الاثنين لإنتاج سرد قوي يجمع بين التسلية والرعب، ويترك صدى كبيراً لدى الجمهور، فالمخرج يجب أن يحمل رسالة اجتماعية قوية متجذرة في مواضيع مهمة ومعضلات أخلاقية، مما يضفي لمسة على أفلام وعروض غرفة الهروب النموذجية.

والفيلم ثمرة تعاون بين «زين فيلم برودكشن»، و«بلاك اوت ريلستك هورر اسكيب غيمز»، كشريك الموقع الرسمي للسلسلة «بلاك أوت»، وهي علامة تجارية شهيرة لغرف الهروب لها فروع في دبي وأبوظبي، تديرها «كيف انترتيمنت» المحلية، وتوفر غرف الهروب في «بلاك اوت» تجربة غامرة لجميع اللاعبين، وتنقلك إلى عالم آخر تماماً، مما يجعلها في النهاية خياراً مناسباً للمسلسل.

مع إطلاق الحلقة الأولى في أغسطس، يتوقع أن يتكون الموسم الأول من خمس إلى ست حلقات، ويشارك في المسلسل فاطمة زينوفر، ومحمد جنيد، المؤثر في مجال أسلوب الحياة والموضة، وجو موهان، وبريا تيلافان رائدة أعمال التصميم الداخلي، والممثل المحترف ألينسون لويس، ومصمم الأزياء والممثل ياسر أخلاق، وغيرهم.

وسيكون «سبيكتر: بلاك أوت» متاحاً على نظامي «أي او س» و«أندرويد»، والأجهزة الأخرى التي تدعم الإنترنت، بما في ذلك أجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الألعاب.