«زرياب».. موضة عالمية بطابع عربي في مدينة الضباب

لندن (الاتحاد)

شهدت العاصمة البريطانية لندن، انطلاق «زرياب» فاشن شو 2023 بنسخته السادسة، تحت شعار «العالم من دبي»، وذلك في ويستفيلد لندن، بحضور الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك آل مكتوم، ومنصور المنصوري رئيس الشؤون الاقتصادية بسفارة الإمارات العربية المتحدة في لندن، وجمع من سيدات ورجال الأعمال، والإعلاميبن والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وجمهور من المهتمين بعالم الموضة والأزياء.

المهرجان الذي سلط الضوء على أبرز إنجازات مبدعات عربيات في مجال الأزياء والمجوهرات، شاركت في فعالياته نخبة من مصممات قادمات من دبي، وهن: منى بن صالح (تونس)، لينا القادري وفريال الهاشمي (ليبيا)، ابتسام الأسدي (العراق)، اعتماد بساسو (الأردن)، مايا نخلة (لبنان)، ونوبي (الهند).

وشكلت التصاميم التي قدمتها المصممات المشاركات لوحات فنية أظهرت براعة وجمالية ما تستطيع المرأة العربية أن تقدمه إلى عالم الموضة، عبر ترجمة أفكارها وثقافتها الغنية، تأكيداً على نجاحها في مجاراة الحداثة مع الحفاظ على أصالتها.

وقد شهد مهرجان «زرياب 2023»، تألقاً دولياً كبيراً، بإدارة زينب الفرحان الإمام، مديرة مؤسسة تمكين المرأه الناجحة عالمياً (WGSF)، وبحضور عدد ضخم من السفراء وسيدات المجتمع والأعمال، وجامعي المقتنيات الفنية، وبعض ممثلي دور الأزياء العالمية.

