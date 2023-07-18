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العراق يستعيد قطعة أثرية نادرة تعود للقرن السابع قبل الميلاد

العراق يستعيد قطعة أثرية نادرة تعود للقرن السابع قبل الميلاد
18 يوليو 2023 16:02

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، تسلم  قطعة أثريَّة عراقيَّة آشوريَّة من الهيئة المتخصصة للنقل الدوليّ للممتلكات الثقافيَّة التابعة للمكتب الاتحاديّ السويسريّ للثقافة.

وقالت الوزارة ، في بيان  صحفي اليوم، إن الهيئة المتخصصة للنقل الدوليّ للممتلكات الثقافيَّة التابعة للمكتب الإتحاديّ السويسريّ للثقافة أقامت احتفالية ، أمس الإثنين، جرى خلالها تسليم القائم بأعمال السفارة العراقية  في العاصمة برن محمد جواد مهدي القطعة الأثريَّة الآشورية التي تعود  للقرن السابع قبل الميلاد، وهي عبارة عن جداريَّة مصنوعة من الصخور الجبسيَّة منقوش عليها حصان وعربة تحمل ثلاثة أشخاص محاطين بأشجار النخيل.

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ووفق البيان، يبلغ طول القطعة 64 سنتيمترا  وارتفاعها 41 سنتيمترا وسُمكها  تسعة سنتيمترات وتقف على قاعدة معدنيَّة. وثمن القائم بالأعمال العراقي الجُهُود التي تبذلها الهيئة المتخصصة للنقل الدوليّ للممتلكات الثقافيَّة والجهات السويسريَّة الأخرى في إعادة التراث العراقيّ، مشيرا إلى أنَّ إعادة القطعة الأثريَّة يمثل إنجازاً كبيراً له أهمّيَّة عميقة لتاريخ العراق وتراثه الحضاريّ.

 

المصدر: وكالات
الآشوريات
العراق
قطع أثرية
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