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السعودية تحدد غرة شهر محرم

السعودية تحدد غرة شهر محرم
18 يوليو 2023 13:34

صدر عن المحكمة العليا السعودية اليوم البيان التالي:
"بيان من المحكمة العليا"
 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
" فقد اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر محرم لعام 1445هـ مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 17 / 7 / 2023 م ، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم ( 172 / هـ ) وتاريخ 30 / 12 / 1444هـ المتضمن: عدم اكتمال البينة لرؤية هلال شهر محرم لعام 1445هـ مساء اليوم المذكور، وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم الثلاثاء 30 / 12 / 1444 هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 18 / 7 / 2023م، هو المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1444هـ ثلاثين يوماً، وأن يوم الأربعاء 1 / 1 / 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 19 / 7 / 2023م هو غرة شهر محرم لعام 1445هـ".

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المصدر: وكالات
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