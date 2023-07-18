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العثور على جسم مجهول على أحد شواطئ أستراليا

العثور على جسم مجهول على أحد شواطئ أستراليا
18 يوليو 2023 08:09

تبحث السلطات الأسترالية في أصل جسم كبير مجهول الهوية جرفته الأمواج على شاطئ ناء في ولاية غرب أستراليا.

وقالت قوة شرطة غرب أستراليا، الاثنين، إنها تنسق تحقيقاً مشتركاً في أصول الجسم الأسطواني المرصع بمحار البرنقيل الذي عثر عليه يوم الأحد على شاطئ بالقرب من خليج جوريان.

وذكرت وكالة الفضاء الأسترالية يوم الاثنين على تويتر إنه "يمكن أن يكون الجسم من مركبة إطلاق فضائية أجنبية ونحن على اتصال مع نظرائنا العالميين الذين قد يكون لديهم القدرة على تقديم مزيد من المعلومات".

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وأضافت: "نظراً لأن أصل الجسم غير معروف، يجب على المجتمع تجنب التعامل معه أو محاولة تحريكه".

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأسترالية عن شرطة غرب أستراليا قولها مساء الاثنين إن تحليلاً للجسم أجرته إدارة الإطفاء وخدمة الطوارئ ومركز الكيمياء في غرب أستراليا خلص إلى أن العنصر آمن و "لا يوجد خطر حالي على المجتمع".

 

المصدر: وكالات
أستراليا
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