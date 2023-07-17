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النيادي يحتفي بزيارة رئيس وزراء اليابان من الفضاء

النيادي يحتفي بزيارة رئيس وزراء اليابان من الفضاء
18 يوليو 2023 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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بمناسبة زيارة رئيس وزراء اليابان، دولة الإمارات، نشر الرائد الإماراتي، سلطان النيادي، الموجود حالياً على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، صورة للعاصمة اليابانية طوكيو مع كلمة مرحباً باللغة اليابانية «こんにちは»، وغرد النيادي عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «أشارككم هذه الصورة لطوكيو، فاليوم محطة تاريخية بين بلدَينا.. ومع توقيع مركز محمد بن راشد للفضاء اتفاقيات استراتيجية مع الشركاء اليابانيين نمهد لمستقبل واعد بالنجاحات..». وأضاف «اليابان مكان قريب من قلبي.. لن أنسى الأيام الرائعة التي قضيتها هناك خلال التحضيرات لمهمتي في الفضاء».

اليابان
الفضاء
الإمارات
سلطان النيادي
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