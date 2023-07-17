«مهرجان الصيف» ترفيه وثقافة على كورنيش أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، فعاليات «مهرجان الصيف» في منطقة «ع البحر» على كورنيش أبوظبي لمدة 10 أيام متتالية، تنتهي الأحد المقبل، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ونادي أبوظبي الرياضي، ومؤسسة التنمية الأسرية. ويأتي المهرجان ضمن اهتمام بلدية مدينة أبوظبي بإسعاد جميع أفراد العائلة في المرافق المجتمعية التابعة لها، ويستقبل المهرجان الجمهور يومياً من الساعة 04:00 عصراً وحتى 11:00 مساءً.. ويمكن للجمهور الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الصيفية والألعاب الرياضية الشاطئية، ومنها ورش المنقذ الصغير وورش الرسم على الرمال، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية والمسابقات التثقيفية اليومية على مسرح المهرجان والتي تناسب الأعمار كافة.