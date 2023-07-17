الثلاثاء 18 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«مهرجان الصيف» ترفيه وثقافة على كورنيش أبوظبي

«مهرجان الصيف» ترفيه وثقافة على كورنيش أبوظبي
18 يوليو 2023 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
175 فارساً وفارسة في المرحلة الثالثة لـ«قفز الحواجز الصيفي»
2000 طالب يشاركون في «قدوتي فكرتي مستقبلي»

تنظم بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، فعاليات «مهرجان الصيف» في منطقة «ع البحر» على كورنيش أبوظبي لمدة 10 أيام متتالية، تنتهي الأحد المقبل، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ونادي أبوظبي الرياضي، ومؤسسة التنمية الأسرية. ويأتي المهرجان ضمن اهتمام بلدية مدينة أبوظبي بإسعاد جميع أفراد العائلة في المرافق المجتمعية التابعة لها، ويستقبل المهرجان الجمهور يومياً من الساعة 04:00 عصراً وحتى 11:00 مساءً.. ويمكن للجمهور الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الصيفية والألعاب الرياضية الشاطئية، ومنها ورش المنقذ الصغير وورش الرسم على الرمال، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية والمسابقات التثقيفية اليومية على مسرح المهرجان والتي تناسب الأعمار كافة.

مهرجان الصيف
أبوظبي
كورنيش أبوظبي
بلدية أبوظبي
آخر الأخبار
«الإمبراطور» يكمل الإعداد في النمسا
الرياضي
«الإمبراطور» يكمل الإعداد في النمسا
اليوم 21:00
«سبيكتر: بلاك أوت».. على «ستارزبلاي» في أغسطس
دنيا
«سبيكتر: بلاك أوت».. على «ستارزبلاي» في أغسطس
اليوم 20:31
«احتفال» في التدريب الأول لميسي!
الرياضي
«احتفال» في التدريب الأول لميسي!
اليوم 20:30
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 20:29
المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مساعدات للمهاجرين في جزيرة إيطالية
عربي ودولي
المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مساعدات للمهاجرين في جزيرة إيطالية
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©