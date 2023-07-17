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روبوتات في مخيم «أبطال المستقبل»

روبوتات في مخيم «أبطال المستقبل»
18 يوليو 2023 01:33

دبي (الاتحاد)

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انطلقت في «متحف المستقبل» فعاليات المخيم الصيفي الثاني للأطفال بعنوان «أبطال المستقبل»، ويتيح المخيم للمشاركين فرصة استكشاف عالم المستقبل، والاستمتاع بالعديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية، ويمكنهم من تطوير مهاراتهم وخبراتهم استعداداً لمواكبة احتياجات المستقبل.
وتتضمن الفعاليات ورش عمل بمشاركة خبراء من مختلف المجالات التكنولوجية  المتقدمة، لتعليم الأطفال مهارات تطوير الروبوتات والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها من المجالات المستقبلية. ويركز المخيم الذي يستقبل الأطفال بين 6 و13 عاماً على 4 محاور رئيسة تشمل استكشاف الفضاء، والاستدامة والبيئة، والسعادة والرفاهية، والتكنولوجيا، بما يساعدهم على استكشاف مهاراتهم العملية وقدراتهم الفكرية.

متحف المستقبل
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