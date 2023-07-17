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الذكاء الاصطناعي يعالج سرطان الدماغ

الذكاء الاصطناعي يعالج سرطان الدماغ
18 يوليو 2023 01:33

(الاتحاد الرقمي)

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أظهرت أداة للذكاء الاصطناعي نتائج واعدة في مساعدة الأطباء على محاربة أورام الدماغ العدوانية من خلال تحديد الخصائص التي تساعد في توجيه الجراحة. وتدرس الأداة التي يطلق عليها اسم آلة تقييم واستعراض أمراض الأنسجة بالتبريد، الصور لانتقاء الملف الجيني لنوع من الأورام يسمى الورم الدبقي بسرعة، وهي عملية تستغرق حالياً أياماً أو أسابيع، وقال «كون هسينج يو»، كبير مؤلفي الدراسة التي نُشرت مؤخراً في مجلة «ميد»، إن الجراحين يستخدمون التشخيصات التفصيلية لإرشادهم أثناء إجراء العمليات، وسرعة الحصول على هذه التشخيصات تؤدي إلى تحسين نتائج المرضى، وتجنيبهم العديدَ من العمليات الجراحية.

الذكاء الاصطناعي
سرطان الدماغ
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