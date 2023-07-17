طلبة الإمارات.. أوائل «سمارت برين للحساب الذهني»

خولة علي (دبي)

حقق طلبة مدارس الإمارات، المراكز الأولى في البطولة الخليجية الخامسة لبرنامج «سمارت برين العالمي للحساب الذهني» في دولة الإمارات، والتي نظمتها الدولة بمشاركة 250 طالباً «حضورياً»، و270 طالباً «عن بُعد» من دول مجلس التعاون الخليجي، وقد حصل طلاب «سمارت برين الإمارات» على مراكز متقدمة في 14 مستوى لمختلف الفئات العمرية، (من 4 إلى 15 سنة)، وكان فوزهم في هذه البطولة قد أهلهم للمشاركة في البطولة السنوية الدولية التي ستقام في تايلاند، أغسطس المقبل، بمشاركة 22 دولة.

نال الطالب حسن عبدالله المركز الأول، والطالب علي حميد اللوغاني المركز الثاني عن فئة المستوى السادس، فيما حصدت الطالبة فاطمة عبدالله بن يعقوب الزعابي المركز الأول، وشوق فهد خلفان الحساني المركز الثاني عن المستوى الثاني، ثم توالت أسماء الفائزين في المراكز المتقدمة، والتي كانت من نصيب طلبة الإمارات.

قدرات ومهارات

وعن المشاركين في هذه التظاهرة العلمية، أشار الطالب علي اللوغاني الذي حقق المركز الثاني عن المستوى السادس، قائلاً: شاركت في البطولة الخليجية للحساب الذهني، وحققت مركزاً متقدماً، وهي ليست المشاركة الأولى بل شاركت من قبل، وحصلت على المراكز الأولى في المسابقة الوطنية، موضحاً أن برنامج «سمارت برين للحساب الذهني» قد عزز بداخلي حب العمليات الحسابية، وجعلني أمتلك قدرة عالية على حل المسائل الرياضية بسهولة، ما ساهم في تفوقي الدراسي، وأشكر المعنين بهذا البرنامج، وما بذلوه من جهد من أجل أن نحظى بهذا التميز والتفوق في العمليات الحسابية، وسوف نواصل طريقنا لتحقيق مراكز متقدمة، ونساهم في رفع اسم الدولة في المحافل العالمية.

تفوق دراسي

وقالت الطالبة هيام الحساني، الفائزة بالمركز السادس في المسابقة الخليجية الخامسة لسمارت برين للحساب الذهني، إنها حريصة على المشاركة في مسابقات سمارت برين سنوياً، مؤكدة أنها لاحظت فرقاً كبيراً من ناحية تقدمها الدراسي في مادة الرياضيات والمواد الأخرى بعد التحاقها بهذا البرنامج، والذي ساهم في تفوقها لإنجاز العمليات الحسابية في فترة وجيزة، لافتة إلى أنها لاقت تشجيعاً كبير من والديها اللذين دفعاها لتعلم الحساب الذهني، والسعي لتحقيق الفوز في المسابقة.

فيما أشارت الطالبة عائشة الخيال إلى أنها حصلت على المركز السادس عالمياً في مسابقة سمارت برين، والثالث خليجياً، والرابع إماراتياً، موضحة أن هذا البرنامج فتح لها آفاق المعرفة والعلم وصقل مهارتها وطوّر قدراتها في استخدام الطرق الحسابية بدقة وسرعة، دون استخدام الآلة الحاسبة.

وعبّرت الطالبة غلا أحمد الشحي التي حققت مراكز متقدمة في البطولة، عن سعادتها بما حققته من نتائج على مستوى تطوير مهارتها الشخصية وجعلها أكثر ثقة وتحدٍ، إلى جانب تفوقها العلمي، مؤكدة عزمها المضي قدماً في تحقيق نجاحات على مستويات عالمية.

بناء شخصية الطفل

وأكدت لمى الفلاح، مدرّبة معتمدة في «سمارت برين للحساب الذهني»، أن البرنامج من أهم البرامج التعليمية للأطفال، لما له من فوائد كثيرة تساعد في بناء شخصية الطفل وتقدمه الأكاديمي بالمواد كافة، خاصة مادة الرياضيات، ونأمل أن يعتمد من مؤسسة الإمارات للتعليم، ويدرس لجميع الأطفال، فمن خلال تجربتي كمدربة لاحظت تطور الطفل على جميع الصعد، ويمنح الطلاب الثقة بالنفس والمثابرة لتحقيق المراكز الأولى.

وتضيف أريج جبار، مدربة معتمدة بالبرنامج، أنها فخورة بتميز الطلاب وحصولهم على مراكز متقدمة في المسابقات الدولية والخليجية، وهذا تحقق نتيجة تضافر جهود جميع الأطراف المشاركة، والدعم المتواصل من قبل خبراء البرنامج، ومتابعة أولياء الأمور لأبنائهم، وحرصهم على تميزهم.