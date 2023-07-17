بشرى.. «طبيبة شرعية»

سعيد ياسين (القاهرة)

تعود الممثلة المصرية بشرى إلى الدراما بمسلسل «طبيبة شرعية»، الذي يعرض خلال الموسم الشتوي المقبل، وتجسد خلاله شخصية طبيبة تواجه العديد من المشاكل والصعوبات على صعيد العمل والأسرة، خصوصاً بعد توريط بعض زميلاتها لها في مشكلة لا تعرف عنها شيئاً.

قالت بشرى، إنها أوشكت على الانتهاء من تصوير دورها في فيلم «أولاد حريم كريم» مع مصطفى قمر وداليا البحيري، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ويرصد وضع أبناء كريم العلمي والعملي بعد 18 عاماً من الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول طلاق زوجين بسبب سوء تفاهم، ويحاول الزوج التصالح مع زوجته بشتى الطرق، ومنها الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة، وتجسد بشرى شخصية فتاة تعيش علاقة حب قوية.

وأوضحت أنها تلقت ردود فعل طيبة حول أغنيتها الجديدة «سلام عليكم» التي طرحتها نهاية الشهر الماضي ديو مع عزام شيك، ألحان وتوزيع إسلام صبري، وهي رابع أغنية تطرحها من ألبومها الجديد «في حتة تانية»، بعد أغنيات «الليل» و«369» و«أنا مشكلة».