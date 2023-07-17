علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى برلين

بالنسبة لي كانت زيارة عمل.. إنها برلين، عاصمة ألمانيا وأكبر مدنها، وثاني أكبر مدن الاتحاد الأوروبي، وتُكنّى برلين بمدينة الثقافات المتعددة، فهي تضُم عدداً كبيراً من المعالم الأثرية وعشرات المعارض، بالإضافة للعديد من المتاحف الشهيرة التي تُخفي خلف بواباتها تاريخ المدينة العريق وما مرَّ عليها من حكايا على مرّ الزمن.

مدينة أكبر من باريس 3 مرات تقريباً، وفيها متاحف أكثر من عدد الأيام الماطرة (160 متحفاً)، كما أن فيها أكثر من 1700 جسر في جميع أنحاء المدينة، وهو عدد أكبر من عدد الجسور في فينيسيا الإيطالية، كما أن فيها 9 قلاع من العصور الوسطى، والظريف أن شعبها محب للرسم على الجدران (الجرافيتي) وهذا الرسم يكلف الحكومة سنوياً ما يقارب 35 مليون يورو للتنظيف فقط – فعلاً فن مكلف!.

في بداية جولتي في المدينة، زرتُ «بوابة براندنبيرج التاريخية» التي تقع على الخط الفاصل بين برلين الشرقية والغربية، وتم افتتاح البوابة عام 1791، وتُعتبر من رموز المدينة وأشهر معالمها.. حينَ تزور بوابة براندنبيرج، سترى تمثال النصر الذي يقع في الجزء العلوي منها، ولا تنسى التقاط صورةٍ جميلة بجوارها.

بعد زيارة البوابة، ستجد نفسك أمام طريق ساحر يجعلك تشعر وكأنك داخل إحدى الأفلام، إنّه «طريق اونتر دين ليردن» والذي يعني «تحت شجر الزيزفون»، يبدو اسم الطريق شاعرياً لدرجة تجعلك تخال أنه اسم رواية، يُعتبر هذا الطريق أحد أهم الطرق في المدينة وهو شارع يمتد من بوابة براندنبيرج إلى جسر القلعة، حيث يمكنك السير فيه والاستمتاع بمشاهدة المباني القديمة والمتاحف التاريخية الموجودة فيه، كمبنى «New Guard» ومتحف «Bebelplatz».

وهناك أيضاً «جدار برلين» الذي يُعد من أهم الأماكن الأثرية في برلين، ويضُم معرضاً للوحات جدارية، حيث تُعرض عليه أعمال أكثر من 100 فنان من أنحاء العالم كافة، وبذلك يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الرسومات التي تحمل رسائل مُعبِّرة.

وإن كنت من عشاق الفن، سترغب حتماً بزيارة «معرض جينيس دافنشي» الذي يعرض أعمال الفنان الشهير ليوناردو دافنشي بطريقة غريبة وباستخدام تقنيات حديثة، حيث تشعر بأنك دخلت عالماً افتراضياً تستطيع المشاركة فيه في عرض يستمر لمدة ساعة، تستطيع خلالها الاطِّلاع على زوايا المعرض كافة، ولا تنس أيضاً زيارة «متحف شمع مدام توسادس» الذي يقدم تجربة رؤية التماثيل الشمعية لأشهر الفنانين العالمين، ويمكنك التقاط الصور معهم، فالتماثيل في هذا المتحف تبدو وكأنّها حقيقية.

أمّا الباحثون عن الفخامة والأناقة، فيمكنهم زيارة «Ka De We» أحد أفخم وأهم مراكز التسوق في أوروبا، ويقع على مساحة 60 ألف متر مربع موزعة على 8 طوابق، ستجد فيه مجموعة متكاملة من المتاجر لأشهر الماركات العالمية، بالإضافة لعدد من المطاعم العالمية التي يمكنك تناول وجبة شهية في أحدها.

في حال حالفكم الحظ وكان الطقس مناسباً، اغتنموا الفرصة لتجربة «Weltballon» التي تُعتبر إحدى التجارب التي يمكنكم القيام بها في برلين، حيث ينطلق المنطاد في الهواء وتدغدغك نسمات الهواء الباردة، لتشعر وكأنك طائر مُحلِّق في السماء، بهذه الطريقة، سيكون بمقدورك إلقاء تحية وداع على المدينة قبل مغادرتها حاملاً في جُعبتك صندوقاً ممتلئاً بالذكريات.