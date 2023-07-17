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«أسبوع أسماك القرش».. بـ«سي وورلد أبوظبي»

«أسبوع أسماك القرش».. بـ«سي وورلد أبوظبي»
17 يوليو 2023 20:48

أبوظبي (الاتحاد)
 تستعد «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» لاستضافة «أسبوع أسماك القرش» الذي يتميز بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تهدف لإبراز جمالية أسماك القرش وأهميتها للبحار والمحيطات.
تساهم هذه الفعالية في تعزيز الوعي لدى الضيوف وتغيير بعض المفاهيم الخاطئة حول هذه الأحياء البحرية المذهلة، والتأكيد على أهمية حماية أسماك القرش للدور الكبير الذي تلعبه في الحفاظ على توازن الأنظمة البيئية البحرية.
«أسبوع أسماك القرش»، خلال الفترة من 23 حتى 30 يوليو الجاري، يوفر مجموعة متنوعة من التجارب الغامرة والأنشطة التعليمية الشائقة، حيث يكون ضيوف المدينة الترفيهية للأحياء البحرية على موعد مع مغامرات حماسية تتيح لهم التعرف على الأنواع المختلفة من أسماك القرش التي تحتضنها وترعاها «سي وورلد أبوظبي»، مع فرصة الفوز بجولة خلف كواليس عالم أسماك القرش خلال اليوم نفسه الذي يزورون فيه المدينة الترفيهية للأحياء البحرية للتعرف من كثب على روعة هذه الأحياء وجماليتها.

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كما يحظى الضيوف بتجارب تعليمية فريدة يتعرفون خلالها على روعة هذه الأحياء البحرية من خلال رؤية أسنان أسماك القرش عن قرب، ومشاهدة المجسّم المطاطي للحوت القرش، والتعرف على أسرار هذه الأحياء وطريقة عيشها من خبراء التثقيف لدى «سي وورلد أبوظبي».
يُعد مركز رعاية الحيوانات في عالم «المحيط يجمعنا»، بوابةً لمعرفة الكثير عن خفايا عالم أسماك القرش، كما ستوفر المدينة الترفيهية للأحياء البحرية تجربة «عربة القرش المتنقلة» التي تزود الضيوف بمعلومات متنوعة عن الأحياء البحرية.
فيما يقدم خبراء «سي وورلد أبوظبي» جولات ومناقشات تفاعلية ضمن تجربة «لايف دايفر تشات»، التي يقوم فيها فريق البيئات الطبيعية بالغوص في عالم المحيط اللانهائي، والإجابة على أسئلة الضيوف من أعماق الأكواريوم، وتعريفهم بكيفية المساهمة في الحفاظ على هذه الأحياء البحرية، وتقديم المعلومات الصحيحة حول بعض المفاهيم الخاطئة عن عالم الأحياء البحرية، وبيئاتها المختلفة.
تتاح الفرصة أيضاً لحضور تجارب إطعام أسماك القرش مع فريق البيئات الطبيعية في «دوامة السمك» في عالم المحيط اللانهائي، ويكون الضيوف على موعد مع مجموعة من الأنشطة المختلفة حول أسماك القرش، وطرق تغذيتها وعيشها، وأهميتها للنظام البيئي في البحار والمحيطات.

جزيرة ياس
سي وورلد جزيرة ياس
أسماك القرش
سي وورلد أبوظبي
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