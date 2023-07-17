«عالم فيراري أبوظبي».. عروض مبهرة لـ«الدرون»

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم «عالم فيراري أبوظبي» عروضاً ضوئية مبهرة بطائرات «الدرون»، حيث تزين سماء منطقة «سحر إيطاليا» بأجمل الألوان والأضواء المذهلة، وذلك في تمام الساعة 7:30 من مساء كل يوم جمعة وسبت وأحد، ولغاية 3 سبتمبر المقبل.

تحلق، خلال هذه العروض، أعداد كبيرة من طائرات «الدرون» بتناسق وتناغم لترسم مشاهد فنية ولوحات إبداعية، تضيء سماء المدينة الترفيهية بألوان وأشكال بصرية مميزة في تجربة فريدة ستبقى في ذاكرة الضيوف والعائلات.

تمثل هذه العروض إضافة قيمة ستتيح للزوار هذا الصيف قضاء أوقات حافلة بالمرح والترفيه، مع المجموعة الواسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية في عالم فيراري أبوظبي.