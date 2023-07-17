«حمدان للتصوير» تُعلن الفائزين بـ«أجمل شتاء في العالم»

دبي (الاتحاد)

أعلنت الدورة الثانية لمسابقة «أجمل شتاء في العالم» للتصوير، التي نظّمتها جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، بالتعاون مع «كانون» و«نيكون» و«هواوي» و«المحلات الكبرى»، أسماء الفائزين الـ13 في المسابقة ونَشَرت أعمالهم الفوتوغرافية.

وقد عَكَسَت نتائج الدورة الثانية التفوّق الكبير للعدسة الهندية التي حصدت 6 مراكز، تلاها الإبداع الفوتوغرافي من الفلبين بـ3 مراكز، بينما تجلّى الإبداع العربي من خلال العدسات السورية التي حصدت مركزين، فيما أكمل قائمة الفائزين فائزٌ من ألمانيا وآخر من باكستان.

المركز الثاني

وقد حملت هذه المنافسة الإبداعية رونقاً خاصاً من خلال نمط ملف المصوّر «البورتفوليو»، بمحاور شملت «الإمارات التسامح، الإمارات التعايش، الإمارات معاً، الإمارات البشر، الإمارات الحجر، الإمارات كما تراها عيونكم».

الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث، صرَّح بقوله: «حظيت الدورة الثانية للمسابقة بمشاركات واسعة ومتنوعة من حيث الجنسيات والأعمار ومستويات المهارة الفنية، مما يدعم السمعة العالمية المتنامية للموسم الشتائي في الدولة ومدى التجارب الرائعة التي يُهديها للجمهور، بجانب الجواذب الطبيعية مثل تنوّع تضاريس الإمارات من الصحاري والوديان والجبال والبحار والحياة البريّة وغيرها، فقد أضاءت المسابقة على المعالم الترفيهية والثقافية والطبيعية والأنشطة السياحية المختلفة في مختلف مناطق الدولة».

وختم بن ثالث بتهنئة الفائزين، قائلاً: «تهانينا من فريق عمل جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي للفائزين ولكل من شارك في مسابقة أجمل شتاء في العالم للتصوير، وندعو الجميع لمواصلة الاستمتاع بجمال شتاء الإمارات وفعالياتها المتنوعة والتخطيط لمواسمها القادمة مبكّراً».