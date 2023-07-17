الثلاثاء 18 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«حمدان للتصوير» تُعلن الفائزين بـ«أجمل شتاء في العالم»

المركز الأول
17 يوليو 2023 20:39

دبي (الاتحاد)
أعلنت الدورة الثانية لمسابقة «أجمل شتاء في العالم» للتصوير، التي نظّمتها جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، بالتعاون مع «كانون» و«نيكون» و«هواوي» و«المحلات الكبرى»، أسماء الفائزين الـ13 في المسابقة ونَشَرت أعمالهم الفوتوغرافية. 
وقد عَكَسَت نتائج الدورة الثانية التفوّق الكبير للعدسة الهندية التي حصدت 6 مراكز، تلاها الإبداع الفوتوغرافي من الفلبين بـ3 مراكز، بينما تجلّى الإبداع العربي من خلال العدسات السورية التي حصدت مركزين، فيما أكمل قائمة الفائزين فائزٌ من ألمانيا وآخر من باكستان.

أخبار ذات صلة
“المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات" يفوز بالمرتبة الرابعة عالمياً والأولى إقليمياً في جوائز "إيفي"
  • المركز الثاني
    المركز الثاني

وقد حملت هذه المنافسة الإبداعية رونقاً خاصاً من خلال نمط ملف المصوّر «البورتفوليو»، بمحاور شملت «الإمارات التسامح، الإمارات التعايش، الإمارات معاً، الإمارات البشر، الإمارات الحجر، الإمارات كما تراها عيونكم».
الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث، صرَّح بقوله: «حظيت الدورة الثانية للمسابقة بمشاركات واسعة ومتنوعة من حيث الجنسيات والأعمار ومستويات المهارة الفنية، مما يدعم السمعة العالمية المتنامية للموسم الشتائي في الدولة ومدى التجارب الرائعة التي يُهديها للجمهور، بجانب الجواذب الطبيعية مثل تنوّع تضاريس الإمارات من الصحاري والوديان والجبال والبحار والحياة البريّة وغيرها، فقد أضاءت المسابقة على المعالم الترفيهية والثقافية والطبيعية والأنشطة السياحية المختلفة في مختلف مناطق الدولة».
وختم بن ثالث بتهنئة الفائزين، قائلاً: «تهانينا من فريق عمل جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي للفائزين ولكل من شارك في مسابقة أجمل شتاء في العالم للتصوير، وندعو الجميع لمواصلة الاستمتاع بجمال شتاء الإمارات وفعالياتها المتنوعة والتخطيط لمواسمها القادمة مبكّراً».

 

أجمل شتاء في العالم
جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي
آخر الأخبار
«الإمبراطور» يكمل الإعداد في النمسا
الرياضي
«الإمبراطور» يكمل الإعداد في النمسا
اليوم 21:00
«سبيكتر: بلاك أوت».. على «ستارزبلاي» في أغسطس
دنيا
«سبيكتر: بلاك أوت».. على «ستارزبلاي» في أغسطس
اليوم 20:31
«احتفال» في التدريب الأول لميسي!
الرياضي
«احتفال» في التدريب الأول لميسي!
اليوم 20:30
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 20:29
المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مساعدات للمهاجرين في جزيرة إيطالية
عربي ودولي
المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم مساعدات للمهاجرين في جزيرة إيطالية
اليوم 20:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©