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«مكتبة».. رحلة لاستكشاف «نكهات من حول العالم»

مخيم «مكتبة» الصيفي في رحلة إبداع «نكهات من حول العالم»
17 يوليو 2023 20:31

أبوظبي (وام)
نظمت «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، «مخيم مكتبة الصيفي»، عبر مكاتبها الخمسة في إمارة أبوظبي ويستمر لغاية 18 أغسطس المقبل.يخوض رواد المخيم الصيفي، والذي يعقد هذا العام تحت عنوان «نكهات من العالم»، رحلة لاكتشاف أسرار فن الطبخ حول العالم من خلال ورش قرائية تفاعلية تجمع بين المعرفة والثقافة وتنمية ذائقة الأطفال واليافعين المشاركين في آنٍ معاً.
ويقدم المخيم الصيفي للأطفال واليافعين من عمر 6 سنوات ولغاية 18 سنة، مجموعة من النشاطات والبرامج التي توظف منهجيات التعليم التفاعلي، عبر اختيار موضوع رئيس يثير حماس المشاركين، ومن ثم إشراكهم في نشاطات ذات طابع ترفيهي ومعرفي وتفاعلي في آن معاً، مع التركيز على تنمية مواهب الطهي الكامنة لديهم، حيث يشاركون في جلسات قرائية تفاعلية حول الحضارات والثقافات المختلفة، مع إعداد أشهى الأطباق والوصفات المستلهمة من هذه الدول، مستحضرين نكهات مميزة من حول العالم.
ويتعرف الطهاة الصغار في هذه الجلسات القرائية التفاعلية على العديد من الثقافات حول العالم، مثل دول المكسيك واليابان، والمملكة المتحدة، وفرنسا، ولبنان، وإيطاليا، في الوقت الذي يعدون فيه أطباقاً من مطابخ هذه الحضارات.
 وحرصت «مكتبة» على تضمين برنامج مخيمها الصيفي فعاليات تطور قدرات الأطفال القرائية وتنمي حس المعرفة والاستكشاف لديهم، مثل فعالية «تراثنا وهويتنا»، وفعالية «أستطيع القراءة»، وفعالية «المكتشف الصغير»، كما يشمل البرنامج ورشاً تنمي مواهبهم الفنية والحرفية.

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