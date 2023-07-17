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ينجو من الموت بعد أن تاه طيلة شهرين في محيط

ينجو من الموت بعد أن تاه طيلة شهرين في محيط
17 يوليو 2023 17:15

نجا بحار أسترالي من الموت المحقق بأعجوبة بعدما تقطعت به السبل لمدة شهرين في المحيط الهادي.
وتمكن الرجل من البقاء على قيد الحياة بفضل شرب مياه الأمطار وتناول أسماك نيئة.
وأبحر تيم شادوك وكلبته «بيلا» بمركب من مدينة «لاباز» الساحلية المكسيكية في أبريل الماضي، وكان قد خطط للإبحار مسافة ستة آلاف كيلومتر ليرسو في «بولينيزيا» الفرنسية.
لكن سرعان ما وجد نفسه عالقاً في المحيط الهادي بعدما ألحقت أمواج عاتية أضراراً بالمركب وعطلت أجهزته الإلكترونية.
وقال تيم شادوك، البالغ 51 عاماً في مقطع فيديو، إنه يشعر بأنه «بصحة جيدة جداً» رغم تناوله القليل من الطعام والماء.
وأوضح، في مقطع فيديو منفصل «لقد مررت بمحنة صعبة للغاية في البحر».
وأضاف «أنا فقط في حاجة إلى الراحة وطعام جيد لأنني بقيت بمفردي في البحر لفترة طويلة».
وسينقل شادوك و«بيلا» قريباً إلى المكسيك وفقاً لوكالة «ناين نيوز»الأسترالية.

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المصدر: آ ف ب
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المحيط الهادي
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