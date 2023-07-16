اكتشاف تابوت يعود لنحو ألفي عام في غزة

أعلن في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن اكتشاف تابوت أثري في مقبرة من العهد الروماني عثر عليها بداية عام 2022.

يعود التابوت الرصاصي إلى ما بين القرن الأول والثالث الميلادي، وهو الثاني من نوعه منذ بداية العام الحالي.



وقال جمال أبو ريدة، مدير الآثار والتراث الثقافي في غزة «عثر على تابوت ثان خلال أعمال البحث والتنقيب في مقبرة تم اكتشافها شمال القطاع على بعد أمتار من ساحل غزة».

وأضاف أن «التابوت يعود لكبار الشخصيات ذات المناصب الرفيعة في العصر الروماني».

كان قد عثر في 14 فبراير 2023 في غزة على أول تابوت مصنوع من الرصاص خلال أعمال البحث والتنقيب داخل المقبرة.

واكتشف، حتى الآن، حوالي 125 قبراً شيدت بالحجارة وبأشكال مختلفة في هذه المقبرة الرومانية.