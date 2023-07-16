فيصل الجاسم يطلق «ميني ألبوم»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أطلق الفنان الإماراتي فيصل الجاسم أغنيتين منفردتين جديدتين في الموسم الصيفي لهذا العام، هما «عزيز النفس» و«حظ من شافك»، واختار الجاسم اللون الرومانسي الشبابي ذا الإيقاع السريع، لكي تكون نوعية الأغنيتين مناسبة للأجواء الصيفية، كاشفاً عن أنه يستعد إلى ضم عدد من أغنياته المنفردة التي أصدرها في الفترة الأخيرة في «ميني ألبوم» يطلقه هذا العام..

الأغنيتان الجديدتان من ألحان وغناء الجاسم نفسه، ويقول مطلع كلمات «حظ من شافك»:

حظ من شافك وفي لندن لقاك

حظ لندن هي يوم تمسي عليك

وأسفرت لندن ضياها من ضياك

كل من شافك يقول الله عليك

أما «عزيز النفس» فيقول مطلع كلماتها:

أنا عزيز النفس لكني أغليك

مواقفك حطت فقلبي مكانك

حاربت كل الناس شاريك شاريك

وصديت كل الي عذلني عشانك

فعيوني الثنتين شلتك واداريك

وقلب الوفاء بالحب والصدق صانك

في أجمل أيامي من العز كاسيك

ولفت الجاسم إلى أنه تم تنفيذ الأغنيتين بمونتاج لفيديو كليب يتضمن كلمات الأغنية، وتم عرضهما على «يوتيوب» وحساباته الرسمية بمواقع التواصل، وتم توزيعهما وعرضهما عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، إلى جانب توافرهما عبر جميع المكتبات والمنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات أمام الجمهور.

ألبوم إلكتروني

وأكد الجاسم أنه يعمل حالياً على إصدار «ميني ألبوم» يطرحه إلكترونياً، ويضم عدداً من أغنياته التي انتهج فيها اللون العاطفي الشبابي، ومن بينها أغنيته الأخيرة «هذي الدنيا» من كلمات سالم عبد الرحمن آل علي، وألحان فايز السعيد.

حفل «طانطان»

وأعرب الجاسم عن سعادته بمشاركته مؤخراً في إحياء حفل ضمن فعاليات «موسم طانطان 2023»، وقال: «تشرفت بوجودي في هذا الحدث العالمي، والمشاركة في إحياء حفلات ضمن فعاليات أضخم تظاهرة ثقافية تراثية في المملكة المغربية، وسعدت كثيراً بتفاعل الجمهور في الحفل الختامي للحدث من مختلف الجنسيات»، لافتاً إلى أنه يفتخر بمشاركة «الجناح الإماراتي» في «موسم طانطان» الذي شارك ببرنامج ثقافي غني ومتميز يجمع بين الماضي والحاضر، والذي نجح في جذب الزوار عبر فعالياته المتعددة، ودفع الجمهور إلى التفاعل مع أنشطته والتعرف إلى التراث الإماراتي على أرض الواقع، وعيش تجربة حية ومتنوعة ضمن العادات والتقاليد والفنون الأصيلة لدولة الإمارات.

ملحن ومشرف فني

حول توجهه نحو تلحين وأداء أغنياته بنفسه في الآونة الأخيرة، لفت الجاسم إلى أنه جاءته ردود أفعال إيجابية عبر تعاونه مع مجموعة من صناع الأغنية المحلية والخليجية كملحن ومشرف فني عام على تنفيذ الأغنيات، سواء العاطفية أو الوطنية، وهذا التعاون المميز دفعه لكي يتولى عملية تحلين أغنياته بنفسه.