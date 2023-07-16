بلقيس بـ «ألف روح»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أعربت المطربة بلقيس فتحي، عن سعادتها برد الفعل الإيجابي تجاه أغنيتها «ألف روح»، من أشعار أحمد حسن راؤول، وألحان غي مانوكيان، وتوزيع سيلمان دميان، وهي رابع أغنياتها التي تقدمها باللهجة المصرية، بعد «دبلوماسي، ونتدلع، ومزاجنجي» والتي طرحتها خلال العامين الماضيين.

تدور الأغنية حول المرأة القوية التي تواجه التحديات والصعوبات على المستويين العاطفي والعملي، وقد حققت انتشاراً واسعاً على المنصات الرقمية والسمعية منذ طرحها، وبلغت نسبة المشاهدات لفيديو كليب الأغنية على «يوتيوب» أكثر من 2.3 مليون مشاهدة، إخراج اللبناني إيلي فهد.

ومن جانب آخر، أوضحت بلقيس أن أغنيتها «غلاك ألزم» والتي طرحتها الشهر الجاري من أحب الأعمال الغنائية، لامتلاكها عناصر النجاح كافة على مستوى الكلمات والألحان، وتعاونت فيها مع الشاعرة جموح والموسيقار فايز السعيد في الألحان، وتناولت المشاعر الصادقة للمرأة العربية في التعبير عن حبها لشريك حياتها.