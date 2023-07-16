الأطعمة المخمرة.. فوائد صحية ونكهات مميزة

أبوظبي (الاتحاد)

اكتشف البشر الأطعمة المخمرة منذ قرون عدة وأقبلوا عليها، بعد اكتشاف فوائدها الصحية العديدة، ومنها تحسين الهضم، وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية، حيث تتضمن عملية التخمير تكسير السكريات بواسطة البكتيريا والخمائر، مما يؤدي إلى إنتاج مركبات مفيدة للمعدة والأمعاء والصحة العامة. أثناء عملية التخمير، تتم معالجة مكونات الطعام مثل الكربوهيدرات، والجلوكوز وتفكيكها لتتحول إلى أحماض عضوية وغازات ومواد أخرى بفعل الخميرة والكائنات الدقيقة الأخرى، وهو ما يجعل الهضم أسهل ويمنح الأطعمة المخمرة نكهة ورائحة وملمساً ومظهراً مميزاً. ونقلت جريدة «Hindustan Times» الهندية عن خبراء الصحة والتغذية، أن التخمر يؤثر على الجهاز المناعي والأمعاء بطريقة تساعد على منع الالتهابات التي تسبب العديد من الأمراض الخطيرة من السرطان إلى مرض السكري، ومن مشاكل المعدة إلى الأمراض التنكسية العصبية. ويمكن تخمير الخضراوات والفواكه والحبوب ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك والبيض والبقوليات والمكسرات والبذور، للحصول على خصائص بكتيريا البروبيوتيك التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتعالج مشاكله وتوازن البكتيريا في معدتك. ويمكن دمج الأطعمة المخمرة، مثل الزبادي والجبن والمخللات ومخلل الملفوف والكيمتشي والكفير والكومبوتشا، وغيرها في نظامنا الغذائي بسهولة، لأنها متوافرة على نطاق واسع سواء بصنعها في المنزل أو شرائها.