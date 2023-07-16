شيخة الجابري تكتب: صوت الجماهير وقوة التأثير

يلعب صوت الجمهور دوراً مهماً في تغيير السلوكيات التي تظهر من بعض الأفراد في المجتمعات، وقد زادت حدة هذه السلوكيات في الزمن المفتوح والمشرّعة أبوابه على تفاصيل الحياة اليومية لجماعات من الأفراد الذين أقفلوا حياتهم على تلك الوسائل، وبات بعض الناس لا شاغل لهم سوى مراقبة تلك السلوكيات واستهجان الغريب منها على مجتمعاتنا العربية المسلمة ومن هنا تصدى بعض المتابعين وهم كُثر ممن يعنيهم ضبط تلك المخالفات الاجتماعية الخطيرة لمواجهتها حتى إننا شهدنا خلال هذا الشهر صدور أحكام على شخصيات تسمى فاشنستات أو مؤثرين اجتماعيين، كل ذلك يحدث لأن الوعي المجتمعي حاضر ويمارس دوره الرقابي باهتمام واضح.

إن استجابة الجهات المعنية في الدولة للتصدي لأولئك الأفراد وإيقاف حساباتهم وإيقاع العقوبات الشديدة عليهم تعد أحد أهم وسائل المواجهة حيث تتضافر الجهود المجتمعية والرسمية لحماية مجتمعنا مما تخلفهُ التقنية الحديثة، ومن يسيئون استخدامها من آثار ٍسلبية على المجتمع وهويته وقيمه الأصيلة، عدا عن تأثيرها على النشء، من هنا تظهر قوة وأهمية الرأي العام في تغيير الأحداث، وإعادة البوصلة إلى مكانها الصحيح.

ولا شك أن للضمير الجمعي دور في مواجهة متغيرات الأفراد، في زمن أصبح للتقنية بكل آثارها وسلبياتها الواضحة دوراً مهماً في الانتباه لما يصدر عن الذين يمارسون عادات البث اليومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إما للكسب المادي وهذا ما تسعى إليه الغالبية، وإما للتسلية وقتل الوقت فيما لا ينفع من تصرفات، حيث يقبع الكثيرون وراء الشاشات يواصلون الليل بالنهار، وكأنهم يعيشون في عالم من الوهم أو الخيال، هذا ما يحدث بالضبط ومن دون أي مبالغات.

في دراسة حول دور الرقابة الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي في اتخاذ قرار الارتباط وأثرها على سلوك الأفراد على المنصات الاجتماعية، تذكر د. رانية السقاف أن استخدام الأفراد لوسائل التواصل قد زاد حول العالم، حيث بلغت نسبة استخدامها اليومي ما يقارب45% من سكان العالم وهو ما يقارب 3.6 ساعة يومياً، وأن هذه الوسائل سمحت للمستخدمين بتبني سلوك الرقابة الاجتماعية والذي بدوره أحدث تأثيراً على حياة الأفراد وعلاقاتهم بالآخرين. ومن هنا تظهر أهمية دراسة دور الرقابة الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثير محتواها على الأفراد والعلاقات.

ومن هنا أيضاً تتضاعف مسؤوليات الجماعات في مراقبة ما يخالف ثقافة المجتمع وثوابته الأخلاقية على أن تتم المعالجة بعقلانية دون إسفافٍ أو تعدٍ أو استخدام ألفاظ لا يقبلها المجتمع وإن كانت بهدف الإصلاح.