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اللوفر أبوظبي يعزز «ثقافة الفضاء» بمعرض تعليمي

اللوفر أبوظبي يعزز «ثقافة الفضاء» بمعرض تعليمي
17 يوليو 2023 01:56

ينظم اللوفر أبوظبي الخميس المقبل معرضاً تعليمياً بعنوان «رحلة في رحاب الكون»، يأخذ المشاركين في رحلة إلى الفضاء اللامتناهي عبر بوابة الفن، وتأمُّل الأعمال الفنية التي تنتمي إلى عصور وثقافات متنوعة.
ويهدف المعرض إلى المساهمة في الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لترسيخ  الاهتمام بالفضاء في المجتمع، وإعداد جيل من الكوادر المهتمة أو المتخصصة  في علوم الفضاء. ويتعرف المشاركون خلال الرحلة على إجابات عملية لسؤالين مهمين هما: «لماذا كان البشر معجبين دائماً بالكون؟»، و«كيف كانت السماء مصدراً للإلهام والتخيُّل الإبداعي على مرِّ العصور؟».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
اللوفر أبوظبي
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