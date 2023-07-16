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أطفال الأمازون يستأنفون حياتهم في دار إيواء

أطفال الأمازون يستأنفون حياتهم في دار إيواء
17 يوليو 2023 01:56

نيويورك (د ب أ/ت ك أ)

خرج الأطفال الأربعة الذين عثر عليهم أحياء بعد أن قضوا 40 يوماً بمفردهم في غابات الأمازون من المستشفى، وبدؤوا ممارسة حياتهم بشكل اعتيادي في أحد بيوت الإيواء، وكان الأشقاء الأربعة: ليسلي جاكوبومباير موكوتوي، 13 عاماً، وسوليني جاكوبومباير موكوتوي، 9 أعوام، وتيين رانوك موكوتوي، 4 أعوام، وكريستين رانوك موكوتوي، عام واحد، قد تقطعت بهم السبل في غابات الأمازون في الأول من مايو، بعد تحطم طائرة كانت تقلهم ما أدى لمقتل والدتهم، ماجدالينا موكوتوي فالنسيا مع ركاب آخرين وقائد الطائرة. وعاش الأطفال على البذور والجذور والنباتات حتى تمكنت أطقم البحث في 9 يونيو من إنقاذهم ونقلهم إلى المستشفى العسكري الكولومبي في بوجوتا وبعد رحلة علاج خرجوا بصحة جيدة إلى دار إيواء.

غابات الأمازون
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